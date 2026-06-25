Mondiali 2026: mutuo beneficio nella terza giornata

Paraguay-Australia. Algeria-Austria. Quattro squadre scendono in campo consapevoli che un pareggio è sufficiente per superare il turno. Ci si accorderà per un pareggio di comodo?

Mondiali 2026 Gruppo D e J Quote Lottomatica Goldbet Stake Paraguay - Australia Pareggio 2.10 2.10 2.22 GG 2.30 2.30 2.29 Austria - Algeria Pareggio 1.90 1.90 2.19 Algeria vincente primo tempo 4.00 4.00 4.20

Quando il pareggio conviene a tutti

Quote fornite corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

La fase a gironi dei Mondiali 2026 ha delineato un incastro decisamente interessante in vista della fase a eliminazione diretta.

Nel Gruppo D, Paraguay e Australia si affrontano a Santa Clara. Un pareggio qualificherebbe i Socceroos come secondi del girone e manterrebbe il Paraguay in piena corsa per uno dei passaggi del turno riservati alle migliori terze.

Nel Gruppo J, Algeria e Austria si sfidano a Kansas City con lo stesso identico scenario. Un pareggio garantirebbe il passaggio del turno all'Austria grazie alla differenza reti e lascerebbe l'Algeria in un'ottima posizione per avanzare tra le migliori terze.

Quello che molti definirebbero un complotto è, in realtà, semplice matematica.

Il precedente più celebre è la "Disonore di Gijón" ai Mondiali del 1982 in Spagna. La Germania Ovest batté l'Austria per 1-0, un risultato che qualificò comodamente entrambe le nazioni alla fase successiva a discapito proprio dell'Algeria. L'ultimo tiro verso la porta di quel match arrivò al 54° minuto. Nessuna delle due squadre creò la minima occasione da gol negli ultimi 36 minuti.

Nel 2018, l'Inghilterra trasse vantaggio dalla sconfitta nell'ultima partita del girone contro il Belgio, chiudendo al secondo posto. I Tre Leoni affrontarono così Colombia, Svezia e Croazia nella fase a eliminazione diretta, mentre i Diavoli Rossi dovettero vedersela con Brasile, Giappone e Francia. Le squadre possono talvolta optare per una strategia che garantisca un tabellone più favorevole.

Più di recente, a Euro 2024, Romania e Slovacchia hanno dato vita a un reciproco 1-1, con entrambe le reti arrivate nel primo tempo. Nella ripresa, con la qualificazione ormai blindata, la seconda frazione ha prodotto appena sei tiri totali e un valore di 0.21 xG.

Allo stato attuale, l'Austria sarebbe destinata a incrociare i favoriti e campioni d'Europa in carica della Spagna nei sedicesimi di finale, mentre l'Algeria affronterebbe gli Stati Uniti.

Nel frattempo, Paraguay e Australia se la vedranno con una tra Germania, Egitto, Iran, Belgio o Nuova Zelanda, a seconda del piazzamento finale. Tuttavia, anche questo scenario potrebbe mutare.

Un pareggio di comodo che favorisce Paraguay e Australia

L'Australia occupa la seconda posizione alle spalle degli Stati Uniti, vincitori del girone, grazie a una migliore differenza reti. I Socceroos hanno già dato prova di grande disciplina difensiva, incassando solo due gol in tutta la fase a gironi. Sei delle ultime otto partite dell'Australia nei Mondiali si sono concluse con un esito Under 2.5. Con la qualificazione in ballo, la selezione di Graham Arnold ha ottimi motivi per difendersi con un baricentro basso e frustrare le iniziative avversarie.

Il Paraguay, d'altro canto, non si trova in una situazione disperata. Con tre punti in classifica, la squadra è ben posizionata per avanzare come una delle migliori terze classificate, occupando momentaneamente il quinto posto in questa speciale graduatoria.

La solidità difensiva mostrata nelle qualificazioni parla chiaro: appena 10 gol subiti in 18 partite. Solo l'Ecuador ha fatto meglio in Sudamerica. Inoltre, la squadra ha registrato appena 0.54 Expected Goals nelle prime due sfide del torneo, dato che delinea una compagine poco incline a prendersi rischi non necessari in fase offensiva.

Dal 2000 a oggi, due dei tre scontri diretti passati hanno visto andare a segno entrambe le squadre. Tuttavia, il contesto attuale è completamente diverso. Nessuna delle due selezioni ha il bisogno assoluto di vincere, ed entrambe sanno che un punto a testa è sufficiente.

Nei match in cui entrambe le formazioni si accontentano di un pareggio, le fasi iniziali possono rivelarsi sorprendentemente vivaci. A Euro 2024, Romania e Slovacchia si sono spartite due reti nel primo tempo prima di congelare la partita.

Entrambe le squadre hanno dimostrato di saper pungere in attacco. L'Australia ha segnato due gol alla Turchia, ormai eliminata, mentre il Paraguay ha trovato la via della rete della bandiera contro gli Stati Uniti.

Se una delle due squadre dovesse portarsi in vantaggio nelle battute iniziali, l'altra sarebbe costretta a sbilanciarsi, concedendo spazi nelle retrovie. I mercati si attendono una sfida molto tattica e bloccata, ma i precedenti storici legati a questi pareggi strategici suggeriscono che i gol nei primi minuti non siano affatto da escludere.

Austria e Algeria in una sfida di puro calcolo

L'Austria si trova in una posizione di netto vantaggio, ancora una volta grazie a una differenza reti migliore rispetto a quella dell'Algeria. Un pareggio blinderebbe il secondo posto. La squadra di Ralf Rangnick si è dimostrata resiliente nonostante il recente KO per 2-0 contro l'Argentina, e sa perfettamente come gestire la situazione.

La situazione dell'Algeria è più urgente. Una vittoria garantirebbe il secondo posto, ma anche un pareggio lascerebbe la squadra in un'ottima posizione per qualificarsi tra le migliori terze, occupando attualmente la quarta piazza in questa speciale classifica.

L'impianto tattico di base è lineare. L'Austria predilige il gioco di rimessa, si trova a proprio agio senza il possesso del pallone ed è letale nelle transizioni offensive. Contro un'Algeria teoricamente obbligata a cercare la vittoria, l'assetto tattico degli austriaci è ideale per assorbire la pressione e colpire in contropiede. Tuttavia, la consapevolezza che un pareggio sia sufficiente potrebbe frenare la foga offensiva della squadra.

Dopo aver subito la tripletta di Lionel Messi all'esordio, la selezione di Vladimir Petković si è riscattata contro la Giordania. Sotto di un gol, ha rimontato vincendo per 2-1 ed eliminando di fatto i debuttanti dalla competizione.

Storicamente, l'Algeria fatica enormemente quando subisce il gol dello svantaggio. Nei 10 precedenti incontri dei Mondiali in cui ha incassato la prima rete dell'incontro, non è mai riuscita a ribaltare il risultato per ottenere la vittoria. Inoltre, i ricorsi storici del 1982 tra queste due nazioni rimangono inevitabili. L'Austria fu protagonista di quel famigerato match a El Molinón che condannò l'Algeria all'eliminazione.

Esattamente 44 anni dopo, le Volpi del Deserto hanno l'opportunità di prendersi una rivincita. Tuttavia, la sete di vendetta difficilmente prevarrà sulla fredda matematica della qualificazione.

L'Algeria, forte dei primi tre punti conquistati nel torneo, cercherà la motivazione per sbloccare subito il match. L'Austria, al contrario, accusa il colpo a livello di morale dopo che la doppietta di Lionel Messi ha sancito la sconfitta per 2-0. Sapendo che un punto basta per l'obiettivo, Das Team può permettersi il lusso di attendere, assorbire la pressione e far scorrere i minuti.

La necessità dell'Algeria di portarsi in vantaggio unita alla disponibilità dell'Austria a concedere il possesso palla delinea uno scenario in cui la compagine nordafricana potrebbe sbloccare l'incontro per prima.

Quattro squadre, due partite e un unico risultato perfetto per tutti. I bookmaker propongono il segno X come favorito per entrambi i match. La storia potrebbe, ancora una volta, ripetersi.