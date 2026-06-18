Il match del Brasile contro il Marocco solleva perplessità da risolvere d'urgenza

I brasiliani non sono attualmente considerati tra i principali favoriti del torneo, ma vantano una grande tradizione di successi in questa competizione.

Il Brasile ai Mondiali Lottomatica Goldbet Stake Brasile vs Haiti - Over 3.5 gol 1.88 1.88 1.85 Passaggio alle semifinali 4.00 4.00 5.00 Vincitore del torneo 12.00 12.00 14.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Le preoccupazioni del Brasile per il Mondiale

Il Brasile si è presentato a questo Mondiale come uno dei favoriti per il titolo, ma la quota è salita da 8.00 a 13.00. Questo slittamento è la conseguenza della prestazione opaca contro il Marocco nel New Jersey, che da allora ha sollevato diversi interrogativi sulla Seleção. Tuttavia, i Leoni dell'Atlante rappresentano l'ostacolo più duro del Gruppo C, il che significa che questo risultato non deve far scartare la squadra nella corsa alla vittoria finale.

La formazione di Carlo Ancelotti ha l'opportunità di ritrovare condizione e fiducia contro Haiti, prima di affrontare una Scozia molto disciplinata dal punto di vista tattico. L'indiscussa genialità del tecnico italiano dovrebbe rivelarsi un fattore chiave per risolvere le attuali problematiche e le difficoltà interne al gruppo. Sarà comunque necessaria una prestazione convincente nel prossimo fine settimana.

Ismael Saibari ha sfruttato al meglio gli errori difensivi nella gara d'esordio. Il Brasile è sembrato impreparato alle condizioni del match, con elementi come Casemiro che hanno faticato ad adattarsi. I marocchini sono diventati la prima squadra dal 1966 a effettuare cinque tiri nei primi 10 minuti contro i verdeoro. I sudamericani sono cresciuti dopo l'intervallo, concedendo ai nordafricani solo due conclusioni e un Expected Goals (xG) di 0.16.

Il commissario tecnico del Brasile ha tratto indicazioni importanti sui suoi uomini, e si prevede che Igor Thiago perda il posto da titolare dopo una prestazione deludente. Inoltre, l'inserimento di Danilo Santos potrebbe garantire maggiore gestione e lucidità nel possesso palla, mentre si valuta l'impiego del dribblatore Luiz Henrique al posto di un isolato Raphinha.

Inoltre, Neymar salterà la sfida contro Haiti. Il trentaquattrenne resta fondamentale per la strategia a lungo termine della squadra, data la forte dipendenza da Vinicius Junior.

È improbabile che Haiti possa impensierire i cinque volte campioni del mondo, poiché la qualità dei singoli dovrebbe garantire la vittoria al Brasile. La Scozia, invece, costringerà la Seleção ad adattarsi, offrendo un test di preparazione fondamentale per la fase a eliminazione diretta. Sebbene la quota per la vittoria del Gruppo C da parte del Brasile offra poco valore, inserire la squadra nel pronostico come vincente del torneo rimane un'opzione praticabile, vista l'esperienza a disposizione.

Fin dove può arrivare la Seleção?

La nota positiva per Ancelotti e per il Brasile è che la partita più difficile del Gruppo C è ormai alle spalle ed è stata evitata la sconfitta. La prestazione inconcludente di Thiago, che lo ha visto posizionarsi tra i giocatori meno efficaci in campo, porterà probabilmente a un cambio di formazione. Vinicius Junior ha salvato il risultato agguantando il pareggio nel match inaugurale, e l'attaccante del Real Madrid resta un fulcro cruciale della spedizione, anche in ottica pronostici per il titolo di capocannoniere.

Nonostante abbia effettuato un solo tiro, la stella del Real Madrid si è rivelata decisiva. Resta da capire se gli altri attaccanti riusciranno a fornire il giusto supporto su azione, il che desta qualche preoccupazione. Thiago, ad esempio, ha tentato la conclusione due volte fallendo una grande occasione. Matheus Cunha o Endrick potrebbero rilevarlo nell'undici titolare per il match in Pennsylvania.

Ci si attende una reazione d'orgoglio da parte dei sudamericani, e Haiti potrebbe pagarne le conseguenze. Il Brasile dispone di un potenziale offensivo immenso e gli uomini di Ancelotti dovrebbero rivelarsi nettamente superiori. Ci sono ottime ragioni per aspettarsi diverse reti al Philadelphia Stadium, dato che quattro delle ultime cinque partite della Seleção si sono concluse con l'esito Over 2.5.

Le valutazioni indicano che il Brasile supererà il Gruppo C, e la squadra possiede le qualità necessarie per avanzare anche nella fase a eliminazione diretta. Tuttavia, sollevare il trofeo potrebbe rivelarsi un'impresa complicata per la rosa di Ancelotti. Nonostante la competenza tattica dell'allenatore, sorge spontaneo il dubbio se la profondità della panchina sia sufficiente per spodestare corazzate come Spagna, Francia o Argentina.