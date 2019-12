Ajax, Ziyech regala la maglia a un bambino: venduta online

Hakim Ziyech aveva regalato la sua maglia al baby tifoso dopo il successo per 2-0 in casa del Lille: casacca finita all'asta su Ebay.

In occasione dell'ultimo turno di , con il 2-0 rifilato dall' esternamente al , non erano mancati i gesti d'affetto. Ogni riferimento ad Hakim Ziyech è puramente voluto, autore del primo goal rifilato in terra transalpina. Il 26enne esterno offensivo marocchino, infatti, a fine gara aveva deciso di premiare un piccolo tifoso francese regalandogli la sua maglietta. Un gesto, sicuramente, apprezzato dall'intero stadio.

Ecco, poi, il genio. A una settimana di distanza dal match, la casacca - rimasta esattamente com'era - è finita all'asta su Ebay: sito di vendita online fondato nel 1995. Inoltre, i dubbi sull'autenticità sarebbero ben pochi, proprio come commentato sui siti di riferimento dagli esperti del settore.

Insomma, un epilogo che Ziyech mai avrebbe potuto immaginare. Eppure, realtà. Con tanti saluti alla semplicità, ingediente in questo caso sfociato in vero e proprio business.