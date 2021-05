Zenit campione di Russia: Dzyuba si presenta alla premiazione vestito da Deadpool

Artem Dzyuba si è reso protagonista di un episodio singolare: ha indossato i panni di Deadpool alla premiazione dello Zenit.

E’ una giornata storica questa per lo Zenit. La compagine di San Pietroburgo infatti imponendosi per 6-1 contro il Lokomotiv Mosca secondo in classifica, si è assicurato la matematica conquista del titolo di campione di Russia.

Quando mancano solo due turni alla fine del campionato, sono nove le lunghezze di vantaggio per gli uomini guidati da Sergej Semak che a questo punto sono ovviamente diventati irraggiungibili per chiunque.

Grande protagonista di giornata è stato Artem Dzyuba che, prima ha siglato una doppietta nel corso nella gara e poi ha attirato su di sé le attenzioni di tutti dopo il triplice fischio finale.

Il centravanti russo infatti, si è presentato alla cerimonia per la premiazione della compagine campione di Russia vestito da Deadpool.

Artem Dzyuba as #Deadpool collecting his #RPL league winners medal with his son! pic.twitter.com/GyciKE9NLw — FC Zenit in English (@fczenit_en) May 2, 2021

Le immagini di Dzyuba, che per l’occasione è stato accompagnato sul palco dal figlio, con indosso il costume del noto supereroe della Marvel, hanno fatto fin da subito il giro del web e sono diventate virali in tutto il mondo.

Lo stesso giocatore ha poi spiegato perché ha deciso di vestire i panni di Deadpool.