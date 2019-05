Zarate segna ed esulta col Boca: il Velez lo espelle come socio

Mauro Zarate ha segnato uno dei rigori nei quarti della Coppa di Argentina contro il Velez, ora arriva l'espulsione da socio del club.

Il Velez Sarsfield non perdona Mauro Zarate che da oggi non è più un socio del club. L'ex attaccante della paga così il comportamento tenuto durante i quarti della Coppa di .

Zarate infatti ha giocato e segnato per il Boca Juniors, storico rivale proprio del Velez. E dopo avere realizzato uno dei rigori decisivi si è lasciato andare anche a una smodata esultanza.

Davvero troppo per la Commissione Direttiva del Velez che, come riporta 'TyC Sports', ha ufficialmente deciso di espellerlo dal ruolo di socio. D'altronde anche la famiglia di Zarate, da sempre tifosa del Velez, non ha perdonato il 'tradimento' di Zarate.

In particolare il fratello maggiore Rolando su WhatsApp non ha lesinato pesanti critiche a Mauro: "Che vergogna avere il tuo stesso sangue”, “Con i Giuda non si combatte, li si impicca”.

E ancora: “Il tradimento peggiore è quello che non arriva dai tuoi nemici”, "Il sangue rende parenti, ma la lealtà rende famiglia” fino a “Il tradimento, l’inganno e la menzogna sono il tuo modo di essere”. Parole molto più dure di qualsiasi espulsione.