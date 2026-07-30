Dove vedere tutte le partite dell'Atalanta in Serie A, Conference League e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti





DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'ATALANTA IN SERIE A

Per seguire tutte le partite dell'Atalanta in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei nerazzurri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'ATALANTA IN CONFERENCE LEAGUE

Per seguire la Conference League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette tutte le partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per i clienti dell'emittente.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'ATALANTA IN COPPA ITALIA

Le partite dell'Atalanta in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi nerazzurri potranno quindi vedere l'intero percorso dell'Atalanta in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.