Viareggio Cup 2020: gironi, tabellone, calendario e risultati

Risultati, gironi, classifiche, tabellone e calendario della Viareggio Cup 2020.

La Viareggio Cup 2019 prenderà il via giorno 16 marzo e si concluderà giorno 30. E' la 72esima edizione di uno dei tornei giovanili più importanti al mondo. Saranno 32 le squadre al via del Torneo riservato da quest’anno alle formazioni Under 18.

Di seguito tutto quello che serve per rimanere aggiornato sulla Viareggio Cup 2020: sono stati comunicati i gironi del torneo, ma non ancora il calendario ed il tabellone della competizione.

GIRONE 1

, Newell’s Old Boys ( ), , Carrarese

GIRONE 2

, A.P.I.A. Leichhardt ( ), , Alex Transfiguration ( )

GIRONE 3

, Mettas Riga (Lettonia), ,

GIRONE 4

, Aarhus ( ), , United Youth Soccer Stars ( )

GIRONE 5

, Atlantida Juniors ( ), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria)

GIRONE 6

, Atromitos (Grecia), , Westchester United (Stati Uniti)

GIRONE 7

, ( ), ,

GIRONE 8

, Botafogo ( ), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti)

OTTAVI DI FINALE

Non ancora comunicati.

QUARTI DI FINALE

Non ancora comunicati.

SEMIFINALI

Non ancora comunicati.

FINALE

Non ancora comunicati.