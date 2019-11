Vialli è il nuovo capo delegazione dell'Italia: "È un onore essere stato chiamato"

La Nazionale Italiana accoglie Gianluca Vialli nel proprio staff. L’ex attaccante di e ricoprirà il ruolo di capo delegazione che apparteneva in precedenza a Gigi Riva, ritrovando tra gli altri anche Mancini, con cui ha vinto uno storico scudetto a Genova.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Vialli era già stato a fianco degli azzurri nelle ultime uscite, ma la nomina è diventata ufficiale soltanto oggi. A Coverciano in conferenza stampa ha mostrato tutta la sua emozione.

"È un onore essere stato chiamato dal presidente Gabriele Gravina per ricoprire il ruolo che è stato di Gigi Riva. Sarà bello poter essere di ispirazione e supporto per tanti giovani calciatori".

Vialli sa cosa significa rappresentare l' , avendolo fatto per diversi anni da giocatore, ottenendo anche due terzi posti, a Euro 1988 e al Mondiale due anni dopo.

"Tra Under 21 e Nazionale maggiore ho indossato l'azzurro circa 80 volte e so cosa significa indossarla, che peso abbia. Porterò la mia esperienza di ex calciatore, di ex allenatore e dirigente al servizio della Nazionale. Spero di migliorare i terzi posti ottenuti da giocatore”.