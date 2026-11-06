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Bundesliga
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VfB Stoccarda-Werder Brema: dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

VfB Stoccarda vs Werder Brema
VfB Stoccarda
Werder Brema
Bundesliga

In Bundesliga si gioca Stoccarda-Werder Brema. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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VfB Stoccarda-Werder Brema: orario del calcio d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 9
MHPArena

Il VfB Stoccarda ospita il Werder Brema alla MHPArena di Stoccarda per una partita di Bundesliga. Sebastian Hoeneß e la sua squadra vogliono ritrovare la via del successo dopo un periodo altalenante in campionato.

Gli svevi occupano attualmente l'undicesimo posto nella classifica di Bundesliga e hanno urgente bisogno di punti per non perdere contatto con la metà alta della graduatoria. Di recente, il convincente successo per 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen ha dato nuovo slancio alla squadra.

Sul palcoscenico europeo, il VfB ha incassato di recente una battuta d'arresto: in Champions League è arrivata una sconfitta per 2-0 in casa del Galatasaray Istanbul, la prima in questa stagione della massima competizione europea. La partita è stata accompagnata da momenti concitati, tra cui un parapiglia e una discussione controversa sul volume del tifo al Rams Park.

Il Werder Brema arriva a Stoccarda da quinto in classifica e sta attraversando un ottimo momento in campionato. I bremaesi hanno convinto nelle ultime uscite sotto la guida dell'allenatore Daniel Thioune e vogliono conquistare punti anche a Stoccarda.

Con Niclas Füllkrug in squadra, il Werder dispone di uno degli attaccanti più in forma del campionato. Il centravanti è attualmente anche al centro delle discussioni sulla nazionale e dovrebbe attirare l'attenzione.

Qui trovate tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Bundesliga tra VfB Stoccarda e Werder Brema.

I temi della settimana: cosa è successo a VfB Stoccarda e Werder Brema?

Il VfB Stoccarda ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima uscita, la squadra di Sebastian Hoeneß ha perso 2-0 in casa del Galatasaray Istanbul in Champions League. In precedenza aveva conquistato una convincente vittoria per 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In queste cinque partite il VfB ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Werder Brema mostra una forma decisamente più stabile, con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Hoffenheim. In precedenza, la squadra di Daniel Thioune si era imposta per 3-2 in casa del Mainz 05. In questo periodo il Werder ha segnato complessivamente nove goal e ne ha subiti sei.

VFB

VFB - Forma

ATM
D1-1
BMG
S2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
S2-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVW

SVW - Forma

BVB
D2-2
SCP
D2-2
M05
V2-3
BVB
S3-2
TSG
V2-0
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

VfB Stoccarda-Werder Brema: le formazioni

Probabili formazioni VfB Stoccarda - Werder Brema

3-4-2-1
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB
Formazione
Werder Brema crest
Werder Brema
SVW
4-2-3-1
D. SeimenD. SeimenL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotM. MittelstaedtM. MittelstaedtD. UndavD. UndavC. FuehrichC. FuehrichB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingG. ProemelG. Proemelteam-logoY. SpaltE. DemirovicE. DemirovicK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlArthurArthurO. DemanO. DemanA. PieperA. PieperChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisM. GruellM. GruellY. RegeerY. RegeerN. FuellkrugN. Fuellkrug
Werder Brema crest
Werder Brema
SVW
3-4-2-1
VfB Stoccarda

Formazione titolare

Werder Brema

Allenatore

  • S. Hoeness
  • D. Thioune

VfB Stoccarda-Werder Brema: lo stato di forma

VFB

VFB - Forma

ATM
D1-1
BMG
S2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
S2-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVW

SVW - Forma

BVB
D2-2
SCP
D2-2
M05
V2-3
BVB
S3-2
TSG
V2-0
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

VfB Stoccarda-Werder Brema: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

VfB StoccardaPareggioWerder Brema
1
2
2
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
4
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

VfB Stoccarda-Werder Brema: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
8530278+1918
D
V
V
D
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
V
D
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
V
S
S
V
D
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
85032211+1115
V
V
S
V
S
5
Werder BremaWerder BremaSVW
84311714+315
V
V
D
D
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
S
S
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
S
V
S
D
8
AmburgoAmburgoHSV
94051020-1012
V
S
S
V
V
9
FrancoforteFrancoforteSGE
83231318-511
V
S
V
S
D
10
Magonza 05Magonza 05M05
83141717010
S
S
V
S
V
11
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
S
D
S
D
S
12
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
83051415-19
V
S
S
V
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
S
V
S
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
V
D
S
V
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
8143719-127
D
D
D
V
S
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
S
D
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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