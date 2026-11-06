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VfB Stoccarda-Werder Brema: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 12:30 MHPArena

Il VfB Stoccarda ospita il Werder Brema alla MHPArena di Stoccarda per una partita di Bundesliga. Sebastian Hoeneß e la sua squadra vogliono ritrovare la via del successo dopo un periodo altalenante in campionato.

Gli svevi occupano attualmente l'undicesimo posto nella classifica di Bundesliga e hanno urgente bisogno di punti per non perdere contatto con la metà alta della graduatoria. Di recente, il convincente successo per 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen ha dato nuovo slancio alla squadra.

Sul palcoscenico europeo, il VfB ha incassato di recente una battuta d'arresto: in Champions League è arrivata una sconfitta per 2-0 in casa del Galatasaray Istanbul, la prima in questa stagione della massima competizione europea. La partita è stata accompagnata da momenti concitati, tra cui un parapiglia e una discussione controversa sul volume del tifo al Rams Park.

Il Werder Brema arriva a Stoccarda da quinto in classifica e sta attraversando un ottimo momento in campionato. I bremaesi hanno convinto nelle ultime uscite sotto la guida dell'allenatore Daniel Thioune e vogliono conquistare punti anche a Stoccarda.

Con Niclas Füllkrug in squadra, il Werder dispone di uno degli attaccanti più in forma del campionato. Il centravanti è attualmente anche al centro delle discussioni sulla nazionale e dovrebbe attirare l'attenzione.

Qui trovate tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Bundesliga tra VfB Stoccarda e Werder Brema.

I temi della settimana: cosa è successo a VfB Stoccarda e Werder Brema?

Il VfB Stoccarda ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima uscita, la squadra di Sebastian Hoeneß ha perso 2-0 in casa del Galatasaray Istanbul in Champions League. In precedenza aveva conquistato una convincente vittoria per 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In queste cinque partite il VfB ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Werder Brema mostra una forma decisamente più stabile, con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Hoffenheim. In precedenza, la squadra di Daniel Thioune si era imposta per 3-2 in casa del Mainz 05. In questo periodo il Werder ha segnato complessivamente nove goal e ne ha subiti sei.

VfB Stoccarda-Werder Brema: le formazioni

VfB Stoccarda-Werder Brema: lo stato di forma

VfB Stoccarda-Werder Brema: il bilancio degli scontri diretti

VfB Stoccarda-Werder Brema: le classifiche