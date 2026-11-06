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VfB Stoccarda-Werder Brema: orario del calcio d'inizio
Il VfB Stoccarda ospita il Werder Brema alla MHPArena di Stoccarda per una partita di Bundesliga. Sebastian Hoeneß e la sua squadra vogliono ritrovare la via del successo dopo un periodo altalenante in campionato.
Gli svevi occupano attualmente l'undicesimo posto nella classifica di Bundesliga e hanno urgente bisogno di punti per non perdere contatto con la metà alta della graduatoria. Di recente, il convincente successo per 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen ha dato nuovo slancio alla squadra.
Sul palcoscenico europeo, il VfB ha incassato di recente una battuta d'arresto: in Champions League è arrivata una sconfitta per 2-0 in casa del Galatasaray Istanbul, la prima in questa stagione della massima competizione europea. La partita è stata accompagnata da momenti concitati, tra cui un parapiglia e una discussione controversa sul volume del tifo al Rams Park.
Il Werder Brema arriva a Stoccarda da quinto in classifica e sta attraversando un ottimo momento in campionato. I bremaesi hanno convinto nelle ultime uscite sotto la guida dell'allenatore Daniel Thioune e vogliono conquistare punti anche a Stoccarda.
Con Niclas Füllkrug in squadra, il Werder dispone di uno degli attaccanti più in forma del campionato. Il centravanti è attualmente anche al centro delle discussioni sulla nazionale e dovrebbe attirare l'attenzione.
Qui trovate tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Bundesliga tra VfB Stoccarda e Werder Brema.
I temi della settimana: cosa è successo a VfB Stoccarda e Werder Brema?
Il VfB Stoccarda ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima uscita, la squadra di Sebastian Hoeneß ha perso 2-0 in casa del Galatasaray Istanbul in Champions League. In precedenza aveva conquistato una convincente vittoria per 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In queste cinque partite il VfB ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.
Il Werder Brema mostra una forma decisamente più stabile, con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Hoffenheim. In precedenza, la squadra di Daniel Thioune si era imposta per 3-2 in casa del Mainz 05. In questo periodo il Werder ha segnato complessivamente nove goal e ne ha subiti sei.
VfB Stoccarda-Werder Brema: le formazioni
Probabili formazioni VfB Stoccarda - Werder Brema
VfB Stoccarda-Werder Brema: lo stato di forma
VfB Stoccarda-Werder Brema: il bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
VfB Stoccarda-Werder Brema: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|8
|5
|3
|0
|27
|8
|+19
|18
D
V
V
D
V
|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
D
V
D
D
V
|3
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
V
S
S
V
D
|4
|8
|5
|0
|3
|22
|11
|+11
|15
V
V
S
V
S
|5
|8
|4
|3
|1
|17
|14
|+3
|15
V
V
D
D
V
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
S
S
V
V
V
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
V
S
V
S
D
|8
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
V
S
S
V
V
|9
|8
|3
|2
|3
|13
|18
|-5
|11
V
S
V
S
D
|10
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
S
S
V
S
V
|11
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
S
D
S
D
S
|12
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
S
S
V
S
|13
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
S
V
V
S
S
|14
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
D
D
S
V
S
|15
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
D
V
D
S
V
|16
|8
|1
|4
|3
|7
|19
|-12
|7
D
D
D
V
S
|17
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
S
D
S
S
D
|18
|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
S
D
V
S
S