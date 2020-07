Verona-SPAL, le formazioni ufficiali: Di Carmine e Tunjov titolari

Le formazioni ufficiali di Verona-SPAL: Veloso in difesa, Dimarco a sinistra, Lazovic spostato a destra, Di Carmine punta. Emiliani col 4-3-3.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Di Carmine.

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Tunjov.

L'articolo prosegue qui sotto

Match senza ambizioni di classifica al 'Bentegodi', dove il e la retrocessa SPAL si sfidano nella penultima fatica stagionale.

Altre squadre

Juric conferma Veloso in difesa per l'emergenza infortuni e squalifiche, inserisce Dimarco a sinistra, sposta Lazovic sull'out opposto e arretra Pessina in mediana. Borini e Zaccagni sostengono Di Carmine.

Emiliani con Letica preferito a Thiam tra i pali, Tomovic terzino destro e un 4-3-3 con Valoti mezzala e il tridente Strefezza-Petagna-Tunjov.