Palladino lascia in panchina Cambiaghi e Orsolini, ma la mossa non sortisce effetti particolari: Bernardeschi non incide, Mbangula non fa molto meglio e così il primo tempo è quasi interamente del Venezia, che più volte crea i presupposti per passare in vantaggio.
Skorupski nega per due volte l'1-0 a Yeboah con altrettanti miracoli, opponendosi poi anche a un destro a botta sicura di Kike Perez. Halhal si vede invece annullare un goal, inizialmente convalidato, per un fuorigioco di partenza di Kike Perez: check VAR molto lungo a causa di problemi tecnici.
Nel secondo tempo si assiste a un maggiore equilibrio. Stankovic deve operare un gran riflesso su un colpo di testa ravvicinato di Casale, dopo aver già murato Theate nella prima frazione. Anche il Venezia ha un'occasionissima per passare: auto-palo di Zortea sugli sviluppi di un calcio di punizione.
Finale con un brivido per parte: Skorupski dice di no a Helgason, ma il fenomeno vero lo fa Stankovic, prima su un sinistro ravvicinato di Pobega e poi sul tap-in successivo di Piccoli. I veneti lasciano momentaneamente l'Udinese all'ultimo posto, secondo pareggio di fila per il Bologna.
PAGELLE VENEZIA-BOLOGNA
Yeboah è un folletto, ma pecca di incisività davanti a Skorupski. Halhal si vede annullare il goal del vantaggio, Adams manda al tiro Kike Perez ma per il resto incide poco. Il vero protagonista dei lagunari è Stankovic, autore di più parate determinanti per portare a casa almeno il pareggio. Juan Jesus rischia la frittata nel finale, venendo salvato dal proprio portiere.
Argomenti correlati
Anche nel Bologna il migliore è l'estremo difensore: bravissimo in più occasioni Skorupski, specialmente su Yeboah. Bernardeschi opaco, Mbangula lo imita. Zortea rischia la clamorosa autorete, Pobega e Piccoli si mangiano il vantaggio.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 7.5; Halhal 6.5, Moreno 6.5 (76' Bella-Kotchap sv), Juan Jesus 6; Hainaut 6, Kike Perez 6 (76' Dagasso sv), Busio 6 (57' Helgason 6.5), Sohm 6, Haps 6; Yeboah 6 (70' Rrahmani 5.5), Adams 5 (70' Lauberbach 5.5). All. Nicola
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 7.5; Vitik 5 (46' Darmian 6), Casale 6, Theate 6.5; Zortea 5.5, Pobega 6 (88' Libra sv), Ferguson 6, Alhassane 6.5; Bernardeschi 5 (56' Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (66' Piccoli 5.5), Mbangula 5.5 (56' Cambiaghi 6). All. Palladino
TABELLINO VENEZIA-BOLOGNA
VENEZIA-BOLOGNA 0-0
Marcatori: -
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno (76' Bella-Kotchap), Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez (76' Dagasso), Busio (57' Helgason), Sohm, Haps; Yeboah (70' Rrahmani), Adams (70' Lauberbach). All. Nicola
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Vitik (46' Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88' Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56' Orsolini), Odgaard (66' Piccoli), Mbangula (56' Cambiaghi). All. Palladino
Arbitro: Colombo
Ammoniti: Juan Jesus, Zortea, Vitik, Hainaut, Odgaard, Rrahmani
Espulsi: nessuno
Deposita €200, ricevi €50 in azioni Anthropic.
Anthropic è quotata in Borsa possiedine una parte anche tu.
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 200 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.