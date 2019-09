Clamoroso in Veneto: fa pipì a bordocampo e viene espulso

È successo nella prima categoria veneta: un giocatore mentre si riscaldava ha urinato in campo. L'arbitro, da regolamento, ha estratto il rosso.

Il regolamento va applicato alla lettera e non c'è necessità che tenga. Nemmeno quelle più umane e fisiologiche. Soprattutto su un campo da calcio.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ha pensato questo l'arbitro di Limana-Plavis Pizzocco, sfida del girone C di prima categoria veneta, che si è trovato ad espellere un calciatore per un motivo piuttosto singolare: ha fatto pipì in campo.

Intorno a metà del secondo tempo, il direttore di gara ha fermato il gioco e si è diretto fuori dal rettangolo verso un gruppo di giocatori, tra cui Santo Di Noto, giocatore della Plavis Pizzocco.

Il calciatore stava urinando a bordo campo e l'arbitro lo ha notato. E, da regolamento, lo ha espulso, visto che non si può mantenere un comportamento volgare in campo.

Incredulo, il giocatore ha guadagnato la via degli spogliatoi. Vittima di una decisione comunque giusta da regolamento. E, sicuramente, piuttosto unica.