Una carriera vissuta tra maglie prestigiose e tanti problemi fisici: all'età di 33 anni Fernando Gago non vuole arrendersi agli infortuni e continua a giocare in patria con il Velez Sarsfield. L'ex e ha svelato il problema che lo affligge da ben 15 anni.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato ai microfoni di 'Fox Sport Radio', il centrocampista classe '86 ricorda l'origine del suo tormento:

"Sono quindici anni che soffro terribilmente di dolori al tendine d'Achille. Tutto è iniziato con un -Real Madrid, mi feci male e chiesi al dottore di farmi delle infiltrazioni per continuare a giocare. Oggi, a distanza di anni, sono consapevole che potrei infortunarmi anche camminando o scendendo dalla macchina. Ghiaccio e dolore per tutta la settimana, è sempre la stessa storia".

Gago deve scendere in campo con il terrore di dover andare incontro all'ennesimo infortunio, spinto dall'amore per il calcio:

"Metto gli scarpini due taglie più grandi, in maniera tale da affievolire il dolore. Preso dall'adrenalina del match, quasi non sento più niente. Eppure ve lo assicuro: dormo con il piede fuori dal letto e indosso le ciabatte quando sono in spiaggia perché altrimenti soffro davvero troppo...".

L'ex giallorosso aveva deciso di smettere, ma le parole di suo figlio gli hanno fatto cambiare idea:

"Quando mi sono fatto male nel Superclasico contro il River Plate, non ero sicuro di voler tornare a giocare. A mio figlio non avevo ancora detto nulla, lui già insisteva per venire con me al campo al momento del mio rientro. Quando gli ho detto che non sapevo se continuare o meno, mi ha detto che non era d'accordo... Ho pianto tantissimo".