VAR, l'idea di Nicchi: "Il martedì spiegazioni degli arbitri sulle decisioni"

Marcello Nicchi prova ad azzerare le polemiche. Alla vigilia della nuova stagione, il numero uno dell'AIA lancia la proposta in chiave VAR per ridurre il caos legato alle scelte arbitrali dei weekend di campionato.

Molto dipenderà dal via libera ai lavori riguardanti la Sala VAR nella cittadina toscana, nel quale verrebbe messa in pratica l'iniziativa lanciata da Nicchi.

"Spero che il Comune di Firenze ci dia presto le autorizzazioni per fare i lavori. È un progetto sensazionale se ci danno le autorizzazioni velocemente: là dentro possiamo fare tutto, dibattiti, spiegazioni".

"Magari una domenica si gioca una partita importante e perché non vederla insieme ai due presidenti delle società? Sono cose che oggi sembrano impossibili, ma in futuro non si sa mai cosa potrà accadere".