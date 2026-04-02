Un infortunio improvviso... Youssef El-Nassiri salterà la partita tra Al-Ittihad e Al-Hazm?

Il marocchino Youssef El-Nassiri, attaccante dell'Al-Ittihad di Gedda, ha destato preoccupazione tra i tifosi della squadra in vista della partita contro l'Al-Hazm nel campionato saudita Roshen.

L'Al-Ittihad ospiterà l'Al-Hazm domani, venerdì, allo stadio Prince Abdullah Al-Faisal, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" ha riferito che Al-Nusairi si è limitato ad allenarsi individualmente mercoledì, senza partecipare agli allenamenti di gruppo, a causa di un infortunio.

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Tale infortunio ha causato l'assenza dell'attaccante marocchino nella partita amichevole disputata dall'Al-Ittihad contro l'Al-Wehda lunedì scorso, prima che tornasse agli allenamenti di gruppo martedì scorso, ma mercoledì è tornato ad allenarsi individualmente.

I tifosi dell'Al-Ittihad sperano che Al-Nassiri riesca a recuperare in tempo per la partita contro l'Al-Hazm, soprattutto perché è il primo attaccante della squadra, dopo essersi unito alle sue file durante l'ultima finestra di mercato invernale, proveniente dal Fenerbahçe, per compensare la partenza del francese Karim Benzema verso l'Al-Hilal.

Da allora, il 28enne ha disputato 9 partite con la squadra occidentale, durante le quali è riuscito a segnare 4 gol e a fornire un assist decisivo.