Ufficiale, Kiko Casilla dal Real alla B inglese: giocherà nel Leeds di Bielsa

Dopo una carriera passata a sognare la porta del Real Madrid è l'ora della separazione definitiva tra i Blancos e Kiko Casilla, ex promessa del club ma oggi ormai 31enne.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi tutta la Liga in esclusiva, live e on demand

Il portiere ha infatti deciso di lasciare Madrid e il Real trasferendosi al Leeds, squadra allenata da Marcelo Bielsa e attualmente prima in Championship (la Serie B inglese).

| #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) 17 gennaio 2019