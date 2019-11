Udinese, Marino conferma Gotti: "Resta anche contro la Sampdoria"

Un buon impatto sul gruppo per Luca Gotti, che nelle ultime due partite ha saputo conquistare quattro punti rialzando una squadra in netta difficoltà. L' ha deciso dunque di rinnovare la fiducia all'allenatore prolungando la sua avventura sulla panchina bianconera.

Ai microfoni di 'Udinese ', Pierpaolo Marino ha confermato Gotti almeno fino alla prossima partita di campionato:

Nelle ultime ore i nomi di Zenga e Longo erano stati accostati alla panchina friulana, ma il dirigente bianconero sottolinea il buon lavoro fatto da Gotti:

"Molti si sono dimenticati che l’obiettivo di inizio stagione era quello di fare un campionato tranquillo e la squadra sta mantenendo le aspettative, dato che ha sempre viaggiato in zone tranquille di classifica. Poi in due partite abbiamo subito 11 goal e certi equilibri si sono rotti improvvisamente. Abbiamo così deciso di affidarci a un professionista serio e preparato come Luca Gotti, che sta dando delle ottime risposte in termini di lavoro e risultati, godendo della stima e della massima considerazione da parte di tutti i giocatori, ma anche di dirigenza e proprietà".