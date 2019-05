Udinese-Inter snodo Champions League: Spalletti col solito dubbio, Martinez o Icardi

Inter ad Udine con il solito dubbio di Spalletti: Lautaro Martinez o Icardi al centro dell'attacco. Tudor si affida al duo Lasagna-Pussetto.

ed scenderanno in campo stasera alle ore 20.30 alla Dacia Arena con due obiettivi profondamente diversi.

I nerazzurri vogliono mettere al sicuro il terzo posto in classifica ( a -3, a -4) che vale la qualificazione alla prossima , obiettivo minimo stagionale dopo essere usciti dall' e dalla Coppa in maniera prematura.

I bianconeri cercano una vittoria che servirebbe a mettere pressione sull' , impegnato in casa contro la e con 4 punti in meno rispetto ai friulani (sette in caso di vittoria stasera).

Spalletti, che ha praticamente tutti a disposizione con l'eccezione di Vecino, ha ancora il dubbio sulla punta centrale. Al momento Lautaro Martinez sembra in vantaggio su Icardi. Il trio di trequartisti sarà formato da Politano, Nainggolan e Perisic.

Handanovic in porta, D'Ambrosio ed Asamoah a spingere sulle fasce, De Vrij e Skriniar al centro. In regia il duo formato da Gagliardini e Brozovic.

Tudor risponderà con il 3-5-2, con Pussetto e Lasagna (in vantaggio su Okaka) di punta. Folto centrocampo con D'Alessandro e Zeegelaar sulle fasce, Mandragora e Sandro in regia, De Paul un po' più libero.

Musso tra i pali, Stryger Larsen, De Maio e Nuytinck caratterizzeranno il reparto difensivo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.