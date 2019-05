Udinese-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita l'Inter nell'anticipo serale del sabato della 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

L' di Igor Tudor, in piena lotta per la salvezza, sfida l' di Luciano Spalletti, che prova a blindare il 3° posto, nell'anticipo serale del sabato della 35ª giornata di . I friulani sono diciasettesimi con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di margine sulla zona retrocessione, i nerazzurri sono terzi con 62 punti e un cammino di 18 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte e sono chiamati alla vittoria per non farsi risucchiare nella lotta agguerrita per la qualificazione alla .

L'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei bianconeri con 9 goal segnati in 33 presenze, Mauro Icardi è invece il giocatore più prolifico dei nerazzurri con 10 reti realizzate in 25 partite giocate. L'Udinese è in difficoltà e viene da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, l'Inter invece ha collezionato una vittoria e 2 pareggi consecutivi con e nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-INTER

Udinese-Inter si giocherà sabato 4 maggio 2019 alle ore 20.30 alla Dacia Arena di Udine. Sarà il 92° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE UDINESE-INTER IN TV E STREAMING

L'anticipo Udinese-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi : su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale la partita sarà resa disponibile per il servizio on demand: sarà così possibile guardarla integralmente o vedere gli highlights quando si preferirà.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

In casa bianconera gli infortunati Barak e Behrami non ci saranno fino al termine della stagione, mentre Samir è squalificato. Recuperato Ter Avest, restano fuori dai convocati Ingelsson, Opoku, Troost-Ekong e Fofana. La linea difensiva davanti a Musso sarà composta da Stryger-Larsen, De Maio e Nuytinck. A centrocampo sulle fasce agiranno D'Alessandro a destra e Zeegelaar a sinistra. Sandro giostrerà ancora da playmaker, con Mandragora e De Paul mezzali. Davanti Pussetto si gioca il posto con Okaka per affiancare Lasagna.

Quasi tutti a disposizione del tecnico Spalletti nell'Inter, le uniche eccezioni sono il lungodegente Vrsaljko e l'assente della vigilia Vecino. Il dubbio maggiore per l'allenatore toscano è in attacco, dove Lautaro Martinez sembra favorito su Icardi per partire titolare, con opzione meno probabile di vederli assieme in campo. Sulla trequarti Politano e Perisic giocheranno ai lati di Nainggolan, mentre in mediana dovrebbe essere Gagliardini ad affiancare Brozovic. Scolpita anche la difesa, con la coppia De Vrij-Skriniar in mezzo e D'Ambrosio e Asamoah terzini.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.