Udinese-Inter: formazioni, canale tv e diretta streaming

L'Udinese sfida l'Inter nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A: friulani in lotta per la salvezza, i nerazzurri provano a blindare il 3° posto.

Trasferta in Friuli per l' di Luciano Spalletti, che va a far visita all' di Igor Tudor nell'anticipo serale del sabato della 35ª giornata di . I milanesi sono terzi con 62 punti, frutto di 18 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, e provano a blindare la posizione in classifica e a conquistare la certezza matematica dell'accesso in .

Dal canto loro i friulani sono in piena lotta per non retrocedere: occupano il 17° posto in classifica con 33 punti, 4 in più dell' , con un cammino di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, e hanno bisogno di risultati positivi per conquistare la salvezze.

L'Inter è reduce da una vittoria e 2 pareggi di fila con e nelle ultime 3 giornate, l'Udinese si trova in difficoltà e ha rimediato un solo punto nelle ultime 3 gare disputate. I due argentini Mauro Icardi, a segno 10 volte in 25 presenze, per i nerazzurri, e Rodrigo De Paul, autore di 9 goal in 33 partite giocate, sono i bomber delle due squadre.

UDINESE-INTER: DATA E ORA

Udinese-Inter è in programma la sera di sabato 4 maggio 2019 nella cornice della Dacia Arena di Udine. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Udinese-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla anche in , se in possesso di un moderno modello smart o collegando al televisore di casa un decoder Sky Q oppure una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o un dispositivo fra Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli utenti DAZN potranno seguire Udinese-Inter anche in diretta streaming sul proprio personal computer, tablet o smartphone.

UDINESE-INTER IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguira in diretta testuale la sfida Udinese-Inter. I lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, e fin dalla mattina troveranno sul portale tutte le notizie sulla partita e le ultime novità sulle formazioni delle due squadre.

HIGHLIGHTS UDINESE-INTER

Poco dopo il fischio finale di Udinese-Inter, l'evento sarà reso disponibile on demand per gli abbonati DAZN. Tifosi e appassionati potranno così godersi gli highlights del match o la partita integrale quando preferiranno.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

Parecchi indisponibili per Tudor: sono fuori dai convocati Barak, Behrami, Ingelsson, Opoku, Troost-Ekong e Fofana, mentre è recuperato Ter Avest. Il tecnico croato pensa all'arretramento di Stryger-Larsen in difesa con De Maio e Nuytinck. A centrocampo sulle fasce spazio invece a D'Alessandro, dirottato sulla destra, e a Zeegelaar a sinistra, con Sandro in regia e Mandragora e De Paul interni. In attacco Pussetto è favorito su Okaka per far coppia con Lasagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

PROBABILE FORMAZIONE INTER

Spalletti perde all'ultimo Vecino in mediana: al posto dell'uruguayano sarà Gagliardini a giocare dal 1' accanto a Brozovic. Davanti Lautaro Martinez potrebbe aggiudicarsi il consueto ballottaggio con Icardi, mentre sulla trequarti saranno confermati Politano, Nainggolan e Perisic. Tutto definito in difesa, con De Vrij e Skriniar coppia centrale e D'Ambrosio e Asamoah ad agire da esterni bassi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

UDINESE-INTER: I DIFFIDATI

Sono 3 i diffidati nell'Udinese di Tudor. Di questi due, Nuytinck e Zeegelaar, salterebbero per squalifica la sfida successiva contro il in caso di ammonizione, mentre il terzo, Troost-Ekong, salterà per infortunio il confronto contro i nerazzurri. Ben 6 invece i diffidati dell'Inter, tutti a rischio squalifica: si tratta dei difensori Skriniar e D'Ambrosio, dei centrocampisti Brozovic e Gagliardini e in attacco di Politano e Lautaro Martinez.

ULTIMI PRECEDENTI

Udinese e Inter si sono affrontate 91 volte nella storia della Serie A a girone unico. Il bilancio dei precedenti è decisamente a favore dei nerazzurri, con 45 vittorie, 25 pareggi e 21 partite giocate. Nerazzurri avanti anche nelle sfide in casa dei bianconeri con 20 successi, 14 pareggi e 11 vittorie friulane.

Nella gara di andata giocatasi a San Siro lo scorso 15 dicembre la squadra di Spalletti si è imposta 1-0 con una rete di Icardi su rigore. Nella scorsa stagione c'è stato un successo per parte: all'andata a Milano si è imposta per 3-1 l'Udinese, mentre al ritorno a Udine è arrivata una netta vittoria dei lombardi per 4-0.