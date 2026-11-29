Prima vittoria casalinga in questo campionato per l'Udinese, che batte 1-0 la Fiorentina e aggancia in classifica proprio i viola a quota nove punti. I friulani dominano il primo tempo quando solo un grande De Gea, poi uscito per infortunio, evita un passivo maggiore. A decidere la gara è il goal di Lovric su assist di un ottimo Zaniolo. Per i viola è di nuovo crisi aperta.
I friulani partono fortissimo e dopo soli otto minuti sono già avanti: Zaniolo inventa per Lovric che controlla spalle alla porta, si gira velocemente in area di rigore e la manda sotto la traversa. La Fiorentina subisce il colpo e si fa vedere per la prima solo intorno alla mezz'ora con un tiro da fuori di Pellegrino che termina fuori di un soffio.
L'Udinese però gioca meglio ed è sempre pericolosissima quando riparte. Zaniolo prova il sinistro a giro, poi ruba palla a Joao Mario e serve Ekkelenkamp che chiama alla super parata De Gea.
Lo stesso De Gea poco dopo respinge di piede il tiro di uno scatenato Zaniolo. Prima dell'intervallo Abankwah colpisce il palo di testa su assist di Vojvoda, poi il portiere spagnolo vola ancora ma si fa male ed è costretto al cambio. In avvio di ripresa Vanoli toglie anche Joao Mario e Brescianini per inserire Valdepenas e Pedro Gonçalves, quindi prova la carta dell'ex Beto al posto di uno spento Mastantuono.
A trovare il goal però è ancora l'Udinese ma la rete di Solet viene annullata per fuorigioco di Kabasele. In pieno recupero Gonçalves colpisce in pieno il palo. I friulani portano comunque a casa tre punti pesantissimi e agganciano la Fiorentina.
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PAGELLE UDINESE-FIORENTINA
Abankwah (6.5) e Solet (6.5) difendono e accompagnano l'azione offensiva, Vojvoda (6.5) se la cava bene, Kamara (6.5) spinge tanto, Ekkelenkamp (6.5) impegna De Gea, Zaniolo (7) è il migliore insieme a Lovric (7) che segna un grande goal.
De Gea (7) salva quasi tutto prima di farsi male, Jimenez (5.5) troppo impreciso, Joao Mario(5) sbaglia tanto, Ndour (5) troppo molle, Fagioli (5) fatica troppo, Mastantuono (5) irriconoscibile, Njie (5.5) si accende poco, Pellegrino (6) ci prova, Gonçalves (6.5) fermato dal palo.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6.5, Kabasele 6, Solet 6.5; Vojvoda 6.5 (61' Zanoli 6), Zarraga 6 (71' Bayo 6), Karlstrom 6, Kamara 6.5; Ekkelenkamp 6.5, Lovric 7 (88' Miller sv); Zaniolo 7 (88' Arizala sv). All. Zanetti
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 7 (47' pt Christensen 6); Jimenez 5.5, Dragusin 5.5, Ranieri 5.5, Joao Mario 5 (46' Valdepenas 6); Ndour 5, Fagioli 5, Brescianini 5.5 (46' Gonçalves 6.5); Mastantuono 5 (68' Beto 6), Pellegrino 6 (80' Atta 6), Njie 5.5. All. Vanoli
TABELLINO UDINESE-FIORENTINA
UDINESE-FIORENTINA 1-0
Marcatori: 8' Lovric
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6.5, Kabasele 6, Solet 6.5; Vojvoda 6.5 (61' Zanoli 6), Zarraga 6 (71' Bayo 6), Karlstrom 6, Kamara 6.5; Ekkelenkamp 6.5, Lovric 7 (88' Miller sv); Zaniolo 7 (88' Arizala sv). All. Zanetti
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 7 (47' pt Christensen 6); Jimenez 5.5, Dragusin 5.5, Ranieri 5.5, Joao Mario 5 (46' Valdepenas 6); Ndour 5, Fagioli 5, Brescianini 5.5 (46' Gonçalves 6.5); Mastantuono 5 (68' Beto 6), Pellegrino 6 (80' Atta 6), Njie 5.5. All. Vanoli
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Ranieri, Ekkelenkamp, Ndour
Espulsi: Nessuno