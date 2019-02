Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Mirallas e De Maio dal 1'

Nell'Udinese c'è l'esordio di De Maio. In avanti spazio a Pussetto e D'Alessandro con De Paul. Nella Fiorentina c'è Mirallas nel tridente.

Queste le formazioni ufficiali dI Udinese e Fiorentina:

Segui live e in esclusiva Udinese-Fiorentina su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami, D’Alessandro; Pussetto, De Paul.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Nicola si affida al 3-5-2, con Pussetto e De Paul ad agire di punta. Folto centrocampo con Stryger Larsen e D'Alessandro sugli esterni ed il trio Fofana-Mandragora-Behrami a battagliare in mezzo.

Davanti a Musso c'è spazio per il neoarrivato De Maio insieme a Troost-Ekong e Nuytinck.

Pioli non si sposta dal 4-3-3, con Chiesa e Muriel c'è Mirallas dopo la buona prova contro la Fiorentina. A centrocampo Veretout, Edimilson e Gerson (in panchina in Coppa Italia).

Davanti a Lafont troviamo Laurini e Biraghi a spingere sulle fasce, Pezzella e Milenkovic al centro.