Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: si rivede Ribery in campo

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Gotti si affida a Llorente e Nestorovski, Prandelli lancia Malcuit a destra.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

E’ tutto pronto alla Dacia Arena, dove l’Udinese ospita la Fiorentina per un match valido per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A.

Luca Gotti disegna la compagine friulana con un 3-5-2 nel quale sono Becao, Bonifazi e Nuytinck a completare la linea difensiva davanti a Musso.

A centrocampo, Molina e Stryger Larsen si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre in mediana ci sono De Paul e Makengo ai fianchi di Walace. In attacco spazio alla coppia Llorente-Nestorovski.

Modulo speculare per Cesare Prandelli che davanti a Dragowski si affida ad una linea difensiva composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Malcuit e Biraghi sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana ci sono Eysseric, Pulgar e Castrovilli. In attacco si rivede Ribery al fianco di Vlahovic.