Triestina-Juventus: dove vederla in tv e streaming

La Juventus affronta la Triestina nell'ultima amichevole prima del debutto in Serie A: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

Archiviato il tradizionale appuntamento in famiglia di Villar Perosa, e in attesa di esordire in campionato nell'anticipo contro il , la termina il ciclo di gare non ufficiali contro la Triestina di Massimo Pavanel.

Si tratta di una classica amichevole, voluta espressamente dal tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, per testare il processo di crescita dei suoi. Reduce da una International Champions Cup in puro cantiere aperto, i campioni d' cercano certezze da esporre all'esordio stagionale in .

Sarà comunque anche l'occasione per vedere i friulani che, nella passata annata calcistica, hanno sfiorato la promozione nella categoria cadetta. Decisiva, tra le mura amiche, la sconfitta per 1-3 contro il Pisa.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Triestina-Juventus: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

TRIESTINA-JUVENTUS: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Triestina-Juventus DATA 17 agosto 2019, 20.30 DOVE Stadio Nereo Rocco, Trieste TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO TRIESTINA-JUVENTUS

La gara amichevole tra Triestina e Juventus è in programma per sabato 17 agosto 2019, con calcio d'inizio alle ore 20:30.

Il match tra la squadra di Pavanel e quella di Sarri si disputerà allo Stadio Nereo Rocco, a Trieste, nello stesso impianto in cui la Juventus vinse il primo scudetto dell'era Conte battendo il per 2-0 con rete di Vucinic e autogoal di Canini.

La sfida amichevole tra Triestina e Juventus sarà visibile in diretta , a trasmetterla sarà Sky su Sky Sport Serie A (digitale terrestre e satellite) e Sky Sport 251 (solo sul satellite).

Triestina-Juventus sarà visibile anche in diretta su pc, tablet o smartphone per tutti gli abbonati Sky tramite Sky Go.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino.

JUVENTUS (4-3-3: Szczesny: Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala