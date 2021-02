Traguardo storico in Inter-Lazio: Handanovic fa 500 in Serie A

Il portiere e capitano dell'Inter raggiunge un traguardo storico nella sfida contro i biancocelesti.

Samir Handanovic entra in un club molto esclusivo. Il portiere e capitano dell'Inter, partendo titolare contro la Lazio, ha raggiunto la presenza numero 500 in Serie A nella sua carriera.

Portato in Italia dall'Udinese nel 2005, il portiere sloveno ha iniziato la sua carriera in Friuli, esordendo il 15 maggio 2005 contro la Sampdoria subentrando a De Sanctis, prima di un paio di prestiti tra Treviso e proprio Lazio.

📌 Inter: 314

📌 Udinese: 182

📌 Treviso: 3

📌 Lazio: 1



5️⃣0️⃣0️⃣ volte Handanovic in Serie A 💪 #InterLazio pic.twitter.com/JKaFXX1C0Y — Goal Italia (@GoalItalia) February 14, 2021

Dopo una stagione al Rimini in Serie B, si è imposto come titolare, prima di passare in nerazzurro nell'estate 2012. Da nove anni difende la porta dell'Inter e ne è anche diventato capitano.

Oggi, proprio da ex, la presenza numero 500 nella massima serie italiana. A 36 anni compiuti lo scorso luglio e con tutta l'intenzione di continuare a parare e continuare ad aggiungere clean sheet ai 176 già raggiunti.