Tragedia in Sudafrica: morto il 23enne Mbamba

Dopo la scomparsa di Phil Masinga, ex attaccante di Bari e , il viene sconvolto da un'altra triste notizia: Thembinkosi Mbamba, 23enne in forza ai TS Galaxy, ha perso la vita.

Come riportano i media locali, la causa del dramma è dovuta ad un incidente stradale nel quale il giovane calciatore è rimasto coinvolto.

A sad morning for the TS Galaxy family as we woke up to the sad news of Thembinkosi Mbamba's passing. Last week we were celebrating with him, today we mourn him. Our sincere condolences to his family during this difficult period. Sleep well young Rocket. pic.twitter.com/pCKyxH0orv