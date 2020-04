Tragedia in Brasile: il 21enne Kaio Felipe muore mentre gioca con un aquilone

L'Independente Limeira, club paulista, annuncia la morte del terzino Kaio Felipe: il suo aquilone si è impigliato contro dei fili dell'alta tensione.

Dramma in : il calcio è in lutto per la morte di Kaio Felipe Santos Silva, terzino sinistro di appena 21 anni in forza all'Independente Limeira (formazione della Serie B del Campionato Paulista), tragicamente deceduto nelle scorse ore mentre si stava divertendo con un aquilone.

Ad annunciare la sua morte è stato lo stesso Independente, con un post pubblicato sui propri profili social:

"È con un sentimento di dolore che l'Independente Futebol Clube comunica la morte del giocatore Kaio Felipe. Esprimiamo alla famiglia e agli amici sincere condoglianze".

Secondo la stampa brasiliano, Kaio Felipe stava giocando con il proprio aquilone, che però si è andato a impigliare contro dei fili dell'alta tensione. Il giocatore è rimasto così fulminato da una scossa elettrica e per lui non c'è stato nulla da fare.

Altre squadre

Kaio Felipe vestiva dallo scorso anno la maglia dell'Independente, che sarebbe dovuto tornare in campo, prima che l'emergenza Coronavirus stoppasse anche il calcio brasiliano, a metà maggio. Con il Galo paulista aveva messo a segno 6 reti in 22 presenze.