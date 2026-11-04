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Europa League
team-logoTorreense
Dr. Magalhaes Pessoa
team-logoArarat Armenia
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Torreense-Ararat Armenia oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Torreense vs Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Europa League

In Europa League il Torreense affronta l'Ararat Armenia. Ma dove si può vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Torreense-Ararat Armenia: orario d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense-Ararat Armenia oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a Torreense e Ararat Armenia?

Il Torreense arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'incontro più recente si è concluso a reti inviolate contro il Portimonense. Sul fronte europeo sono arrivate di recente una netta sconfitta per 4-1 contro il Ferencvaros e una per 2-1 contro il Sunderland. In queste cinque partite il Torreense ha segnato complessivamente tre goal e ne ha subiti sette.

L'Ararat Armenia ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente il club ha battuto il Gandzasar per 3-0. In Europa League l'Ararat ha perso di recente nettamente per 4-0 contro l'AZ Alkmaar e per 3-1 contro il Bialystok. Nel campionato armeno, invece, la squadra ha mostrato continuità, con tre vittorie e nessuna sconfitta.

TOR

TOR - Forma

TON
S1-0
SUN
S1-2
FTC
S4-1
AMA
V1-0
POR
D0-0
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AMY

AMY - Forma

JAG
S3-1
BKM
V0-1
AZ
S0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Torreense-Ararat Armenia: formazioni

Probabili formazioni Torreense - Ararat Armenia

Allenatore

  • L. Tralhao

Torreense-Ararat Armenia: stato di forma

TOR

TOR - Forma

TON
S1-0
SUN
S1-2
FTC
S4-1
AMA
V1-0
POR
D0-0
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AMY

AMY - Forma

JAG
S3-1
BKM
V0-1
AZ
S0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Torreense-Ararat Armenia: bilancio dei precedenti

Torreense-Ararat Armenia: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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