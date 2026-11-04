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Torreense-Ararat Armenia: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense-Ararat Armenia oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a Torreense e Ararat Armenia?

Il Torreense arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'incontro più recente si è concluso a reti inviolate contro il Portimonense. Sul fronte europeo sono arrivate di recente una netta sconfitta per 4-1 contro il Ferencvaros e una per 2-1 contro il Sunderland. In queste cinque partite il Torreense ha segnato complessivamente tre goal e ne ha subiti sette.

L'Ararat Armenia ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente il club ha battuto il Gandzasar per 3-0. In Europa League l'Ararat ha perso di recente nettamente per 4-0 contro l'AZ Alkmaar e per 3-1 contro il Bialystok. Nel campionato armeno, invece, la squadra ha mostrato continuità, con tre vittorie e nessuna sconfitta.

Torreense-Ararat Armenia: formazioni

Torreense-Ararat Armenia: stato di forma

Torreense-Ararat Armenia: bilancio dei precedenti

Torreense-Ararat Armenia: le classifiche