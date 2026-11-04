Volete accedere al vostro consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un'altra parte del mondo dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN affidabile e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet).

Scegliete un provider VPN affidabile e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedete e trovate la diretta. Create un account o accedete al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e godervi la partita!

Torreense-Ararat Armenia: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

La partita tra Torreense e Ararat Armenia inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Torreense-Ararat Armenia oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a Torreense e Ararat Armenia?

Il Torreense arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio senza reti contro il Portimonense. In ambito europeo sono arrivate di recente una netta sconfitta per 1-4 contro il Ferencvaros e una per 1-2 contro il Sunderland. In queste cinque partite, il Torreense ha segnato complessivamente tre goal e ne ha subiti sette.

L'Ararat Armenia ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il club ha vinto l'ultima gara per 3-0 contro il Gandzasar. In Europa League, l'Ararat ha recentemente perso nettamente per 0-4 contro l'AZ Alkmaar e per 1-3 contro il Bialystok. Nel campionato armeno, invece, la squadra ha mostrato continuità, con tre vittorie e nessuna sconfitta.

Torreense-Ararat Armenia: le formazioni

Torreense-Ararat Armenia: lo stato di forma

Torreense-Ararat Armenia: il bilancio degli scontri diretti

Torreense-Ararat Armenia: le classifiche