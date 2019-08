Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Belotti c'è, Traoré trequartista

Le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: Belotti recupera ed è titolare, gioca Traoré trequartista dietro Boga e Caputo.

Ecco le formazioni ufficiali:

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Lukic, Baselli, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Obiang, Locatelli; Traorè; Boga, Caputo

L'articolo prosegue qui sotto

Belotti recuepera e gioca titolare al fianco di Zaza. A centrocampo spazio per Baselli e Lukic dal primo minuto, in difesa Bonifazi viene preferito a Nkoulou che secondo 'Sky Sport' ha chiesto a Mazzarri di non andare nemmeno in panchina causa mercato.

Nel la novità è Traoré impiegato da trequartista dietro la coppia composta da Boga e Caputo. A centrocampo c'è dunque Bourabia con Obiang e Locatelli. In difesa esordio per Toljan sulla destra.