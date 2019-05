Torino, Petrachi si è dimesso: ora la Roma

Gianluca Petrachi ha rassegnato le dimissioni da ds del Torino: ad attenderlo c'è la Roma. Gasperini chiede pieni poteri a Pallotta.

Un indizio dai tratti di prova schiacciante: l'assenza di Gianluca Petrachi alla conferenza stampa d'addio di Emiliano Moretti ha fatto sorgere più di un dubbio riguardo al suo futuro, sempre più indirizzato verso la .

'Sky Sport' riporta come l'ormai ex direttore sportivo granata abbia rassegnato le dimissioni comunicandole al presidente del , Urbano Cairo, che ha risposto in maniera stizzita alla domanda sulla mancata presenza di Petrachi a un evento così importante per la società.

"Mi sono già espresso".

Il dirigente leccese dovrà attendere la delibera federale per avere il permesso definitivo per il trasferimento nella Capitale, dove lo seguiranno due suoi uomini di fiducia.

Contatti proficui tra la Roma e Gian Piero Gasperini: il tecnico dell' parlerà nei prossimi giorni con il patron Percassi, a cui comunicherà la volontà di sposare la causa romanista, considerato che l'accordo per un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus è già stato raggiunto.

Come riferito da 'Il Corriere dello Sport', oltre alle rassicurazioni economiche, Gasperini vorrà un ruolo centrale nelle dinamiche del mercato, pur prendendo nota della necessità del club di chiudere alcune cessioni entro il 30 giugno per regolarizzare il bilancio con entrate da 50/60 milioni. Il 61enne porterà con sé tutto lo staff a eccezione del preparatore dei portieri.