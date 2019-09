Torino, Mazzarri non convoca Edera per il Parma: scelta tecnica

Walter Mazzarri per la sfida di questa sera contro il Parma ha escluso dai convocati Edera per scelta tecnica. Si va verso il prestito a gennaio.

La vittoria contro il nel posticipo di giovedì sera ha restituito fiducia all'ambiente , che a nel monday night della sesta giornata di cerca altri punti per risalire la china.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Per la sfida del Tardini Walter Mazzarri ha convocato 23 giocatori, con una sorpresa in attacco: c'è Vincenzo Millico, il classe 2000 che lo scorso anno ha dominato in primavera.

A fargli spazio sono stati Vittorio Parigini, che ancora non è al meglio dopo i problemi di ernia, e Simone Edera. Per quanto riguarda quest'ultimo, la scelta secondo 'Tuttosport' sarebbe stata puramente tecnica.

Il classe 1997 non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione ed è stato in panchina nelle ultime tre partite, dopo essere rientrato da un problema alla spalla.

Per lui si fa ora sempre più insistente l'ipotesi di un prestito a gennaio, come nella scorsa stagione: gli ultimi 3 mesi li ha trascorsi in forza al .