La Lazio soffre, gioca, segna e poi soffre ancora ma vince anche a Torino per 2-1 e resta sola in vetta alla classifica. Protagonisti per la squadra di Gattuso i danesi Provstgaard e Isaksen, entrambi a segno su doppio assisti di Zaccagni. Mandas salva più volte la porta degli ospiti mentre Simeone colpisce anche un palo.
I granata partono meglio e potrebbero subito sbloccare la gara ma Mandas è superlativo sulla conclusione ravvicinata di Simeone. Poco dopo ci prova anche Vlasic, il suo diagonale esalta ancora il portiere della Lazio. La capolista sembra in sofferenza però si rende pericolosissima col solito Frattesi che colpisce di testa su corner, stavolta è bravissimo Perri a toglierla dalla porta.
Il vantaggio degli ospiti è solo rinviato di qualche minuto: a trovare la rete è Provstgaard, che sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo anticipa Coco e porta avanti la Lazio. Poco dopo i biancocelesti trovano addirittura il raddoppio con Isaksen che controlla benissimo un delizioso assist di Zaccagni e la piazza sul secondo palo di sinistro.
In avvio di ripresa la Lazio va vicina al tris ma anche il Torino si rende subito pericoloso ancora con Simeone, il cui tiro angolato viene deviato sul palo da uno straordinario Mandas. I granata accorciano comunque poco dopo, sempre da corner, con Adams che anticipa Noslin sul primo palo. Nel finale Oristanio ha sulla testa la palla del 2-2 ma manda fuori.
PAGELLE TORINO-LAZIO
Perri (7) toglie dalla porta il colpo di testa di Frattesi, Patterson (5.5) e Cacciamani (5.5) soffrono sulle fasce, Coco (5) si perde Provstgaard, Casadei (5.5) sbaglia un'occasione, Vlasic (5) molto sottotono, Simeone (6.5) ci prova, Adams (7) segna, Oristanio (5) spreca.
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Mandas (7) salva la Lazio, Provsgaard (7) bomber aggiunto anche perché Noslin (5.5) stavolta non c'è e si perde anche Adams, Dele-Bashiru (5.5) fa rimpiangere Taylor, Isaksen (7) segna ancora, Zaccagni (7.5) accende la luce.
TORINO (4-3-2-1): Perri 7; Patterson 5.5, Comuzzo 6, Coco 5, Cacciamani 5.5 (74' Fortini 6); Casadei 5.5, Mandragora 6 (80' Braganca 6), Gineitis 6; Vlasic 5 (58' Oristanio 5); Adams 7 (80' Pellegri 6), Simeone 6.5 (58' Zapata 6). All. Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas 7; Floriani 6 (82' Lazzari 6), Doekhi 6, Provstgaard 7, Pedraza 6; Frattesi 6.5, Belahyane 6, Dele-Bashiru 5.5 (76' Rovella 6); Isaksen 7 (62' Cancellieri 6), Noslin 5.5 (70' Pinamonti 6), Zaccagni 7.5 (70' Gudmundsson 6). All. Gattuso
TABELLINO TORINO-LAZIO
TORINO-LAZIO 1-2
Marcatori: 42' Provstgaard, 44' Isaksen, 62' Adams
TORINO (4-3-2-1): Perri 7; Patterson 5.5, Comuzzo 6, Coco 5, Cacciamani 5.5 (74' Fortini 6); Casadei 5.5, Mandragora 6 (80' Braganca 6), Gineitis 6; Vlasic 5 (58' Oristanio 6); Adams 7 (80' Pellegri 6), Simeone 6.5 (58' Zapata 6). All. Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas 7; Floriani 6, Doekhi 6, Provstgaard 7, Pedraza 6; Frattesi 6.5, Belahyane 6, Dele-Bashiru 5.5 (76' Rovella 6); Isaksen 7, Noslin 5.5 (70' Pinamonti 6), Zaccagni 7.5 (70' Gudmundsson 6). All. Gattuso
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: Coco
Espulsi: Nessuno