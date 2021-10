Torino-Juventus, scontri fuori dallo stadio: arrestato un tifoso bianconero

Nel pre-gara del "derby della Mole" sono stati registrati diversi disordini fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino: arrestato un tifoso bianconero.

Clima teso per il derby tra Torino e Juventus, gara valida per la settima giornata di Serie A e in programma allo "Stadio Olimpico Grande Torino": poco prima della sfida si sono registrati alcuni disordini proprio fuori dall'impianto di gioco.

Stando alle ricostruzioni, ci sarebbe stato un leggero scontro tra ultrà della Juventus e la polizia, con lanci di bottiglie e una carica di alleggerimento delle forze dell'ordine.

Un tifoso della Juventus è stato arrestato: sempre secondo le ricostruzioni, questo avrebbe lanciato una bicicletta elettrica contro un agente di polizia.

Decisivo l'intervento delle forze dell'ordine a placare gli animi e i disordini prima del "derby della Mole", mentre i giocatori si stavano scaldando prima di fare il loro ingresso in campo.