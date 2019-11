Torino-Juventus derby infinito: Dybala e Ronaldo sfidano Belotti

La Juventus vuole mantenere il primo posto in classifica: nel derby spazio ancora per Dybala accanto a Ronaldo. Granata guidati da Belotti.

E' da sempre una partita a parte, che esula da ogni chiara e prevedibile dinamica: il derby della Mole tra e è uno dei più sentiti d' e gli argomenti che porta in dote non sono pochi.

In primis il primato bianconero da difendere dall'assalto dell' : Ronaldo e compagni hanno faticato enormemente contro il , rischiando di subire un sorpasso inatteso alla vigilia. Granata che invece hanno perso - e male - all'Olimpico contro la .

In casa 'Toro' il successo è diventato una chimera: manca dal lontano 26 settembre, giorno del 2-1 rifilato in rimonta al . Da allora solo due pareggi e tre sconfitte che hanno messo parzialmente in discussione la panchina di Walter Mazzarri, per ora confermato da Urbano Cairo.

Il tecnico granata non avrà a disposizione lo squalificato Nkoulou e l'infortunato Bonifazi: difesa inedita con Izzo, Lyanco e Djidji. Assenza pesante in mezzo al campo dove mancherà Rincon: conferma per il regista Lukic con Baselli e Meité interni. In coppia con Belotti potrebbe esserci Verdi, leggermente favorito sull'ex Zaza.

Sarri punterà sul ritorno da titolare di De Ligt dopo il turno di riposo che gli è stato concesso, Cuadrado terzino destro. Emre Can in vantaggio su Khedira, Pjanic non dovrebbe farcela: spazio ancora per Bentancur. Bernardeschi dietro a Dybala e Ronaldo: Higuain si siederà in panchina.

Queste le probabili formazioni di Torino-Juventus:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.