Torino-Chievo, le formazioni ufficiali: Iago Falque con Belotti

Il Torino ospita il Chievo nel lunch match: Mazzarri conferma Iago Falque con Belotti, Di Carlo preferisce Djordjevic a Stepinski.

Le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Lukic, Ansaldi; Baselli, Falque; Belotti.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, N. Rigoni; Giaccherini; Djordjevic, Meggiorini.

Lunch match tra Europa e salvezza per la ventiseiesima giornata di Serie A con il Torino che ospita il Chievo ultimo in classifica.

Mazzarri conferma l'undici che ha battuto l'Atalanta: Moretti in difesa e Meité a centrocampo insieme a Lukic, ma il tecnico granata perde Aina durante il riscaldamento. Al suo posto gioca Ansaldi.

Baselli e Iago Falque agiscono in appoggio all'unica punta Belotti. Solo panchina quindi per Rincon, che torna a disposizione dopo il turno di squalifica. Out anche Zaza.

Nel Chievo c'è Schelotto terzino destro, mentre Giaccherini agisce alle spalle di Meggiorini e Djordjevic che viene preferito a Stepinski.