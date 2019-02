Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Baselli e Pasalic titolari

Nel Torino c'è Baselli e non Berenguer, in difesa conferma per Moretti. Atalanta con Mancini e Masiello, fuori Toloi.

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta:

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Baselli, Aina; Iago Falque; Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Gosens, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Zapata

Europa League principalmente, ma la Champions non è poi così lontana. Torino e Atalanta si affrontano per la seconda gara del 25esimo turno di Serie A: match fondamentale per entrambe, con i granata reduci dal buon pareggio del San Paolo e i bergamaschi sconfitti in casa contro Piatek.

Belotti è l'unica punta nel 3-5-1-1 del Torino, con Iago Falque e Baselli alle sue spalle. Sugli esterni scelti De Silvestri e Aina, mentre Lukic e Meitè sono gli interni scelti da Mazzarri. Davanti a Sirigu nessun dubbio, titolari Izzo, N'Koulou e Moretti.

Il modulo dell'Atalanta si discosta leggermente, solo in attacco: Zapata e Ilicic saranno supportati da Pasalic. Castagne e Hateboer confermati sulle fasce, mentre Gosens e Freuler completano il reparto. In difesa ci sono Djimsiti e Mancini insieme a Masiello, fuori Palomino e Mancini. In porta Berisha. Gomez neanche convocato.