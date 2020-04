Il racconto di Tallo: "Per colpa della malaria ho perso il posto alla Roma"

L'ex giovane attaccante della Roma ricorda il periodo con Zeman allenatore: "Dopo quell’episodio non mi ha dato più fiducia".

Un nome oramai dimenticato, ma che a inizio dello scorso decennio era sulla bocca dei tifosi di , e . Parliamo di Gadji Tallo, ex attaccante delle squadre in questione. Un giovane di cui si parlava un gran bene, che non è perà riuscito a diventare un campione.

Classe 1992, ivoriano, giocò nell giovanili nerazzurre e clivensi, prima di approdare alla Roma e finire in prima squadra, dove riuscì a giocare solamente in tre occasioni. Nel 2012, poi, i sogni si spezzarono quando Tallo si ammalò in patria.

Nel frattempo a Roma arrivava Zeman e Tallo, come ha raccontato a 'Pagine romaniste', perde la possibilità di farsi un nome in maniera continua:

Altre squadre

"Quando è arrivato Zeman dopo le vacanze, io ho preso la malaria in Costa d’Avorio e quindi ho saltato tutto il ritiro precampionato. Dopo quell’episodio non mi ha dato più fiducia. Avevo perso il posto. Quando sono tornato mi ha fatto fare qualche panchina ma poi a gennaio sono andato in prestito al Bari".

Tallo ora gioca nella Ligue 2, al Chambly, dopo aver girato la in lungo e in largo senza mai riuscire a sfondare. Milita in terra transalpina, ma è rimasto particolarmente legato a Roma e sopratutto ai due grandi campioni con cui ha diviso lo spogliatoio per un anno e mezzo.

Totti e De Rossi non sono più alla Roma, ma Tallo non li ha certo dimenticati:

"Sono il re e il principe di Roma. Per loro ho il più grande rispetto. Io nel cuore sono romanista. Quando si parla di Roma si parla di loro due. Sono persone buone. Francesco è più silenzioso".

Un periodo passato, con Luis Enrique prima e Zeman poi. Nel corso degli anni è cambiato tanto a casa Roma, compresa una nuova proprietà: la speranza dei tifosi giallorossi rimane comunque quella di poter tornare a festeggiare un titolo di prestigio quanto prima.