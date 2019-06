Taison, l'agente apre alla Roma: "Non escludo il trasferimento"

Fabricio Dornelles, procuratore che cura gli interessi di Taison, non chiude le porte alla Roma: "Sta bene allo Shakhtar, ma non escludo nulla".

Con il possibile approdo del tecnico Paulo Fonseca sulla panchina della , si rincorrono le voci sul possibile acquisto da parte dei giallorossi di alcuni giocatori dello Donetsk, squadra attualmente allenata dall'allenatore portoghese. Fra questi uno dei nomi che stuzzica maggiormente i tifosi è quello dell'attaccante brasiliano Taison, che potrebbe approdare nella capitale.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Interrogato sul tema da 'Romapress.net', il procuratore della punta, Fabricio Dornelles, non ha chiuso le porte al club del presidente James Pallotta, desideroso di ripartire con un nuovo progetto dopo aver fallito l'assalto alla nell'ultimo campionato.

"Al momento non ci sono trattative in corso, - ha assicurato Dornelles - Taison è felice allo Shakhtar ma non mi sento di escludere alcuna possibilità". Il brasiliano, insomma, ascolterà tutte le proposte per poi prendere una decisione definitiva sul suo futuro, che potrebbe vederlo protagonista in con la maglia giallorossa della Roma.

E potrebbe risultare decisivo il suo rapporto con Fonseca: "Taison ha una grande ammirazione per il lavoro di Fonseca - ha rivelato il procuratore - e sono buoni amici". Nell'ultima stagione in , Taison ha collezionato 3 goal in 25 presenze in campionato, mentre sono 6 in 36 presenze le marcature in tutte le competizioni.