Suso precisa: “Higuain grasso? Ho scherzato, non lo è mai stato”

L'addio di Gonzalo Higuain dopo solo mezza stagione ha scosso il mercato del Milan, che ora riparte con Piatek e Paquetà. Dopo l'ironia sui social Suso precisa il suo punto di vista sull'ex compagno argentino, già andato a segno con la nuova maglia del Chelsea.

Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno spagnolo fa una precisazione dopo la battuta rivolta al Pipita sui social.

"Gli ho dato del grasso sui social? Non lo è mai stato, giuro. Ma in quella foto aveva un paio di pantaloncini stretti e ci ho scherzato su. Sono cominciati ad arrivarmi 500 messaggi, compreso il suo: 'Guarda che questa storia sta uscendo ovunque'. I pantaloncini restano belli, gli ho chiesto se me li inviava e ora li aspetto".