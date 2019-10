Supercoppa Juventus-Lazio, c'è una data: potrebbe giocarsi il 23 dicembre

La Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio potrebbe giocarsi il prossimo 23 dicembre: scenario lo stadio di Gedda in Arabia Saudita.

Proprio come lo scorso anno, la finale di si giocherà in inverno: non cambia lo scenario che sarà sempre quello di Gedda in , cambiano le squadre che si contenderanno il trofeo.

Da una parte la campione d' , dall'altra la trionfatrice in : non è ancora stata comunicata ufficialmente la data del calcio d'inizio ma, una prima idea, esiste già.

Secondo 'Tuttosport' la sfida tra bianconeri e biancocelesti dovrebbe disputarsi il 23 dicembre, il che obbligherebbe al rinvio di -Juventus e Lazio- presumibilmente nella settimana tra il 5 ed il 12 gennaio 2020, una delle poche libere prima dell'inizio della Coppa Italia.

Il Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, ha confermato durante l'ultima Assemblea degli Azionisti che la gara sarà giocata a dicembre, in attesa di definitive disposizioni da parte della Lega di .

"A proposito della Supercoppa, a breve non mancherà l’ufficializzazione da parte della Lega. Non dobbiamo farlo noi. Si giocherà in Arabia Saudita, verosimilmente nel mese di dicembre".

Un mese che non porta molta fortuna alla 'Vecchia Signora': nel 2014 e 2016 arrivarono due brucianti sconfitte ai calci di rigore contro e , entrambe a Doha in .