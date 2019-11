Supercoppa Italiana Juventus-Lazio, si gioca il 22 dicembre alle 17.45

Come rivela la 'Gazzetta dello Sport', Juventus e Lazio si sfideranno tre giorni prima di Natale a Riad. Attesa l'ufficialità della Lega.

La sede è nota da tempo: Riad, capitale dell' . E ora inizia ad alzarsi il velo anche sulla data e sull'orario della 2019, che come spesso è accaduto negli ultimi anni vedrà sfidarsi la , campione d' , e la , vincitrice della .

Secondo quanto rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', il match tra bianconeri e biancocelesti andrà in scena domenica 22 dicembre. Il calcio d'inizio è in programma nel tardo pomeriggio italiano, alle 17.45 (le 19.45 locali), poco dopo la chiusura delle due partite della diciassettesima giornata di programmate per quel pomeriggio: - e - .

La Juventus e la Lazio, come ovvio, si sono viste spostare i rispettivi impegni di campionato. In particolare, la formazione di Sarri anticiperà a mercoledì 18 dicembre contro la , mentre quella di Inzaghi giocherà mercoledì 8 gennaio contro il .

Data e orario della Supercoppa Italiana non sono state ancora comunicate, ma lo saranno presto: è atteso, forse già nei prossimi giorni, un comunicato della Lega per stabilire ufficialmente ogni dettaglio della sfida tra Juventus e Lazio.

Per quanto riguarda ancora la gara di Supercoppa, in programma come detto a Riad un anno dopo l'edizione di Gedda, è prevista una novità: le donne locali potranno accedere liberamente, senza restrizioni, a qualsiasi settore del King Sand University Stadium.