Supercoppa europea, Stéphanie Frappart arbitrerà Liverpool-Chelsea: prima donna a farlo

Stéphanie Frappart arbitrerà la Supercoppa d'Europa Livepool-Chelsea: è la prima donna a dirigere la finale di una competizione europea maschile.

Nuovo importante traguardo per Stéphanie Frappart. Il fischietto francese è infatti stata scelta per arbitrare la Supercoppa europea tra Livepool e del prossimo 14 agosto. In scena al Park di Istanbul, questa gara sarà dunque la prima finale di una competizione europea maschile a essere diretta da un arbitro di sesso femminile.

Un attestato di stima importante nei confronti di Stéphanie Frappart, la quale lo scorso 28 aprile si era già conquistata il 'titolo' di primo arbitro donna a dirigere una partita di .

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏https://t.co/KHrJiRAY7Q — UEFA (@UEFA) August 2, 2019

Il 7 luglio il direttore di gara francese è invece stata protagonista della finale della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dagli sull' , occasione in cui a farle da assistente fu l'italiana Manuela Nicolosi.

E proprio la 38enne romana sarà chiamata a svolgere il ruolo di guardalinee nella Supercoppa tra il , vincitore dell'ultima edizione della , e il Chelsea, trionfatore in .

Una designazione che è stata accolta con entusiasmo dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, come fatto intendere nel suo commento all'interno del comunicato ufficiale.

"Ho detto in molte occasioni che il potenziale per il calcio femminile non ha limiti e sono felice che Stéphanie Frappart sia stata scelta per dirigere la Supercoppa insieme a Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal. Come organizzazione, diamo la più grande importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree. Spero che le doti e l'impegno che Stéphanie ha mostrato nel corso della sua carriera per arrivare fino a questo livello sia di ispirazione per milioni di ragazze e donne in Europa e mostri loro che non ci devono essere barriere per raggiungere un sogno".

Dopo il grande successo dell'ultima edizione dei Mondiali, il calcio femminile può dunque festeggiare un altro importante traguardo, a dimostrazione della reale crescità di tutto il movimento.