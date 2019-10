Super Nainggolan per il Cagliari: goal in casa nel quarto stadio diverso

Giornata magica per Nainggolan, autore di un goal grandioso con il Cagliari: ha segnato in casa in quattro stadi diversi.

Come tornare in goal nella sua vecchia città, che tanto ha sperato in un suo ritorno, celebrandolo in lungo e in largo? Ovviamente in maniera grandiosa, con una delle reti più belle viste fin qui nella 2019/2020.si è ripreso il, straordinariamente al quinto posto in classifica.

2-0 alla firmato Nainggolan-Faragò, un goal per tempo per superare la e issarsi a -2 dalla zona Champions. Sì, il campionato è appena iniziato, ma in Sardegna i grandi sogni sono tali già da agosto, vista la campagna acquisti operata da patron Giulini in vista del centenario.

Nainggolan ha parlato ai microfoni di DAZn al termine della gara in qualità di migliore in campo, ponendo l'attenzione sul lavoro del Cagliari:

"Il primo obiettivo resta comunque la salvezza, una volta centrato chissà dove potremo arrivare. Non siamo partiti bene ma ce lo potevamo aspettare visto i tanti giocatori nuovi, poi ci siamo ripresi e i risultati ci stanno premiando. Il goal? Bello, credevo mi annullassero anche questo...".

Tutta la Sardegna Arena in piedi per applaudirlo, tutti i tifosi del Cagliari pronti a tributare il proprio amore tra le mura amiche. Queste di fatto sono state quattro volte diverse per Nainggolan, capace di segnare un goal per i rossoblù in casa in quattro stadi diversi.

Sono noti del resto i problemi avuti dal Cagliari in questo decennio a causa del logoramento del Sant'Elia, costretto ad abdicare in attesa della demolizione e di una nuova costruzione prevista nei prossimi anni.

Nainggolan ha trovato il goal con il team sardo al Rocco di Trieste, per alcune gare casa del Ninja e compagni in passato, ma anche all'Is Arenas, costruito in fretta e furia a due passi dal lungomare, alla Sardegna Arena e naturalmente nel vecchio e glorioso Sant'Elia. Un altro modo per entrare nella storia del Cagliari.