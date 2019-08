Striscione dei tifosi del Parma contro Buffon: "Traditore senza onore"

Durante Parma-Juventus i tifosi ducali hanno esposto uno striscione contro Gianluigi Buffon e il numero 77: "Traditore senza onore".

Dopo un anno di con il , Gianluigi Buffon è tornato in e a vestire la maglia della . Ha scelto il numero 77, quello che ha indossato all'inizio della sua carriera al .

I bianconeri hanno esordito proprio al Tardini contro i ducali, i cui tifosi non hanno riservato un bentornato molto dolce al portiere classe 1978.

Nella curva è stato infatti esposto uno duro striscione contro Buffon e la sua decisione di riprendere il 77. Il numero richiama anche la fondazione del gruppo organizzato che ha esposto lo striscione.

"Traditore senza onore, togli il nostro numero dal tuo nome".

La curva del #Parma sacó una pancarta contra Buffon por utilizar el 77 (año de fundación del grupo organizado) en su nueva aventura en la #Juventus: “Traidor sin honor, quita nuestro número de tu nombre” pic.twitter.com/wwwflYy1xa — Mario Gago Huerta (@gago_mario) August 24, 2019

Buffon è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, come rischia di capitargli molto spesso quest'anno, visto che sarà il secondo di Wojciech Szczesny.