Stadio senza tifosi? Il Seoul posiziona sugli spalti le bambole gonfiabili

Il Seoul FC ha deciso di superare la mancanza di tifosi posizionando nelle tribune i manichini, con mascherina e distanziamento sociale.

Dalla alle Far Oer, passando per la , il calcio è ripartito a porte chiuse, così da continuare a combattere la pandemia di coronavirus. Il torneo sudcoreano è stato tra i primi a ricominciare, ma nonostante i pochi casi riscontrati nel paese, niente da fare per i fans sulle tribune. Almeno quelli reali.

Sì perchè l'idea del Seoul FC è stata quella di posizionare delle bambole gonfiabili a grandezza naturale, opportunamente vestite e con tanto di mascherina, a 'sostenere i giocatori' allenati da Yong-soo Choi. Una manciata di ragazze di plastica con tanto di cartelloni che hanno certamente divertito i calciatori nella prima gara casalinga.

Forse il vedere le bambole è stata una marcia in più, visto che dopo la sconfitta esterna della scorsa settimana contro Il Gangwon, il Seoul FC è riuscito a battere di misura il Gwangju grazie alla rete messa a segno da Han Chan-Hee a metà della ripresa.

Le bambole non hanno comunque popolato tutto lo stadio del Soul, visto e considerando come l'esperimento sia iniziato solamente in alcuni settori, tra cui l'affollato N. Seppur con il distanziamento sociale anch per loro.

Chissà se per la prossima gara, in programma il 31 maggio contro il Seongnam, l'idea si potrà allargare a tutto l'impianto. Regalando una motivazione in più a Park Dong-Jin e soci.