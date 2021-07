La squadra DAZN per la stagione 2021/22: novità Giorgia Rossi, c'è anche Barzagli

DAZN ha presentato ufficialmente la squadra di telecronisti e commentatori per la prossima stagione calcistica: ci sono anche Ambrosini e Barzagli.

Sarà un'altra stagione di grande calcio su DAZN, che si è aggiudicata i diritti di trasmissione dell'intero campionato di Serie A con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, ma non solo.

Oggi intanto durante una conferenza stampa a Milano presentata dalla confermatissima Diletta Leotta e da Marco Cattaneo, è stata ufficialmente svelata la nuova squadra di cui farà parte anche Giorgia Rossi in arrivo da Mediaset. Tanti volti nuovi pure tra i commentatori con gli ingressi di Andrea Barzagli, Massimo Ambrosini, Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo.

La DAZN squad è composta da: Federica Zille, Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Marco Cattaneo, Tommaso Turci, Marco Russo, Davide Bernardi, Pierluigi Pardo, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni, Ricky Buscaglia, Dario Mastroianni e Stefano Borghi.

Mentre i Talent, ovvero i commentatori, saranno Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Riccardo Montolivo, Alessandro Matri, Simone Tiribocchi, Massimo Gobbi, Giampaolo Pazzini, Dario Marcolin, Alessandro Budel, Francesco Guidolin e Stefan Schwoch. Durante l'evento è intervenuta Veronica Diquattro, amministratore delegato di DAZN Italia e Spagna.

Una delle grandi novità rispetto alla scorsa stagione sarà la presenza della Square tramite cui verranno gestiti i collegamenti come spiegato da Ughetta Ercolano, SVP di DAZN Italia e Spagna.

“La square rappresenta uno spazio che va oltre lo studio, spazio in cui accoglieremo i tifosi. Ci sarà tanta tecnologia, tanta interazione”.

Gli abbonati a DAZN oltre alla Serie A potranno vedere anche tutte le partite di UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre a la UEFA Women’s Champions League, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di Inter e Milan.

L'offerta di DAZN però non si limita solo al calcio ma comprende pure MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Inoltre dal 23 luglio sarà possibile seguire i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 attraverso i canali Eurosport, disponibili su DAZN.