Spinazzola operato in Finlandia, tempi di recupero stimati in 6-7 mesi

L'esterno azzurro Spinazzola si è sottoposto ad un'operazione al tendine d'Achille, infortunatosi durante la sfida contro il Belgio.

Dopo l'infortunio e le lacrime per la chiusura anticipata dell'Europeo, per Leonardo Spinazzola è arrivato il momento di pensare al recupero. L'esterno della Roma e della Nazionale si è operato questa mattina in Finlandia al tendine d'Achille, per mano del professor Lasse Lempainen e di Sakari Orava (luminare della medicina sportiva).

Già dagli accertamenti fatti negli ultimi giorni, era stata evidenziata la rottura sottocutanea del tendine d'Achille. Secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi previsti per il recupero dell'atleta sono stimati tra i 6 e i 7 mesi.

Un duro colpo per Spinazzola, che comunque continuerà a sostenere l'Italia. Nel caso in cui gli azzurri raggiungessero la finale, infatti, il giocatore andrà a Londra per seguire da vicino i compagni.

Un segno di vicinanza, con la speranza di alzare la coppa come uno dei protagonisti seppur provvisto di stampelle. Perché in caso di trionfo azzurro un grande merito per tale conquista lo avrebbe proprio Spinazzola che, pur saltando semifinale e finale, ha inciso molto con le sue galoppate con cui ha incendiato la corsia di sinistra dalla fase a gironi fino ai quarti di finale.