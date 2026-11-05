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Sparta Praga-Bournemouth oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

Sparta Praga vs AFC Bournemouth
Sparta Praga
AFC Bournemouth
Europa League

In Europa League lo Sparta Praga affronta il Bournemouth. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta tv e streaming?

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Sparta Praga-Bournemouth: orario del calcio d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
epet Arena

La partita tra Sparta Praga e Bournemouth inizierà il 5 novembre 2026 alle 18:45.

Sparta Praga-Bournemouth oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Sparta Praga e Bournemouth sarà visibile in diretta su RTL+ in Germania. Di seguito trovate tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Sparta Praga e Bournemouth?

Lo Sparta Praga arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha pareggiato 0-0 contro il Bohemians 1905 Praga. Da sottolineare il netto successo per 5-1 contro lo Slovacko, ridimensionato però dalla sconfitta per 0-2 contro il Banik Ostrava in coppa e da quella per 0-1 contro l'Olympiakos Pireo in Europa League. Nel complesso, lo Sparta ha segnato sei goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Il Bournemouth è in ottima forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali senza subire neppure un goal. Nell'ultima partita ha battuto il Leeds United per 2-0 in Premier League. In precedenza aveva ottenuto un successo per 3-0 contro l'Aston Villa in EFL Cup e un altro 3-0 contro l'AC Milan in Europa League. Nel complesso, il Bournemouth ha segnato dieci reti in questo periodo, senza subirne alcuna.

SPP

SPP - Forma

BOS
D0-0
OLY
S1-0
SLO
V5-1
BOS
S0-2
BOH
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BOU

BOU - Forma

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol segnato (subito)
13/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Sparta Praga-Bournemouth: le formazioni

Formazioni Sparta Praga - AFC Bournemouth

4-3-3
Sparta Praga crest
Sparta Praga
SPP
Formazione
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
J. SurovcikJ. SurovcikL. Mbe SohL. Mbe SohT. GuddalT. GuddalK. HoeverK. HoeverM. SuchomelM. SuchomelS. MannsverkS. MannsverkR. MacekR. MacekA. IrvingA. IrvingJ. BrunesJ. BrunesE. SinghatehE. SinghatehJ. AlcocerJ. AlcocerM. Di GregorioM. Di GregorioB. DiakiteB. DiakiteA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillJ. SolerJ. SolerA. AdliA. AdliD. BrooksD. BrooksB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakL. CookL. CookR. ChristieR. ChristieA. RodriguezA. Rodriguez
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-3-3
Sparta Praga

Formazione titolare

AFC Bournemouth

Panchina

Allenatore

  • B. Priske
  • M. Rose

Sparta Praga-Bournemouth: lo stato di forma

SPP

SPP - Forma

BOS
D0-0
OLY
S1-0
SLO
V5-1
BOS
S0-2
BOH
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BOU

BOU - Forma

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol segnato (subito)
13/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Sparta Praga-Bournemouth: il bilancio dei precedenti

Sparta Praga-Bournemouth: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
431092+710
V
V
V
V
3
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
D
S
11
LioneLioneOL
421167-17
D
S
V
V
12
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
V
V
S
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
S
S
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
S
S
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
V
D
S
18
Sparta PragaSparta PragaSPP
412164+25
S
S
D
V
19
LevskiLevskiLES
41213305
D
V
D
S
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
S
D
S
V
21
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
S
V
S
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
24
SalisburgoSalisburgoSAL
411237-44
S
D
S
V
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
S
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
S
S
S
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
S
S
D
S
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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