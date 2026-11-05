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Sparta Praga-Bournemouth: orario del calcio d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 epet Arena

La partita tra Sparta Praga e Bournemouth inizierà il 5 novembre 2026 alle 18:45.

Sparta Praga-Bournemouth oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Sparta Praga e Bournemouth sarà visibile in diretta su RTL+ in Germania. Di seguito trovate tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Sparta Praga e Bournemouth?

Lo Sparta Praga arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha pareggiato 0-0 contro il Bohemians 1905 Praga. Da sottolineare il netto successo per 5-1 contro lo Slovacko, ridimensionato però dalla sconfitta per 0-2 contro il Banik Ostrava in coppa e da quella per 0-1 contro l'Olympiakos Pireo in Europa League. Nel complesso, lo Sparta ha segnato sei goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Il Bournemouth è in ottima forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali senza subire neppure un goal. Nell'ultima partita ha battuto il Leeds United per 2-0 in Premier League. In precedenza aveva ottenuto un successo per 3-0 contro l'Aston Villa in EFL Cup e un altro 3-0 contro l'AC Milan in Europa League. Nel complesso, il Bournemouth ha segnato dieci reti in questo periodo, senza subirne alcuna.

Sparta Praga-Bournemouth: le formazioni

Sparta Praga-Bournemouth: lo stato di forma

Sparta Praga-Bournemouth: il bilancio dei precedenti

Sparta Praga-Bournemouth: le classifiche