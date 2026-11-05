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Europa League
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Sparta Praga-Bournemouth oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Sparta Praga vs AFC Bournemouth
Sparta Praga
AFC Bournemouth
Europa League

In Europa League lo Sparta Praga affronta il Bournemouth. Ma dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Sp. Praga-Bournemouth: orario d'inizio

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Europa League - Game Week 4
epet Arena

La partita tra Sp. Praga e Bournemouth inizierà il 5 novembre 2026 alle 18:45.

Sp. Praga-Bournemouth in diretta oggi: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Sparta Praga e Bournemouth sarà visibile in diretta in Germania su RTL+. Di seguito trovate tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Sp. Praga e Bournemouth?

Lo Sparta Praga arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultimo incontro ha pareggiato 0-0 contro il Bohemians 1905 Praga. Spicca il netto successo per 5-1 contro lo Slovacko, ridimensionato però dalla sconfitta per 0-2 in coppa contro il Banik Ostrava e da quella per 0-1 in Europa League contro l'Olympiakos Pireo. Nel complesso, lo Sparta ha segnato sei reti e ne ha subite tre in queste cinque partite.

Il Bournemouth è in splendida forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali senza subire neanche un gol. Nell'ultimo incontro ha battuto il Leeds United per 2-0 in Premier League. In precedenza aveva ottenuto un successo per 3-0 contro l'Aston Villa in EFL Cup e un altro 3-0 contro l'AC Milan in Europa League. In questo periodo il Bournemouth ha segnato complessivamente dieci reti senza subirne alcuna.

SPP

SPP - Forma

BOS
D0-0
OLY
S1-0
SLO
V5-1
BOS
S0-2
BOH
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BOU

BOU - Forma

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol segnato (subito)
13/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Sp. Praga-Bournemouth: formazioni

Probabili formazioni Sparta Praga - AFC Bournemouth

Allenatore

  • B. Priske

Sp. Praga-Bournemouth: stato di forma

SPP

SPP - Forma

BOS
D0-0
OLY
S1-0
SLO
V5-1
BOS
S0-2
BOH
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BOU

BOU - Forma

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
Gol segnato (subito)
13/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Sp. Praga-Bournemouth: bilancio degli scontri diretti

Sp. Praga-Bournemouth: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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