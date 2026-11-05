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Sp. Praga-Bournemouth: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 epet Arena

La partita tra Sp. Praga e Bournemouth inizierà il 5 novembre 2026 alle 18:45.

Sp. Praga-Bournemouth in diretta oggi: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Sparta Praga e Bournemouth sarà visibile in diretta in Germania su RTL+. Di seguito trovate tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Sp. Praga e Bournemouth?

Lo Sparta Praga arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultimo incontro ha pareggiato 0-0 contro il Bohemians 1905 Praga. Spicca il netto successo per 5-1 contro lo Slovacko, ridimensionato però dalla sconfitta per 0-2 in coppa contro il Banik Ostrava e da quella per 0-1 in Europa League contro l'Olympiakos Pireo. Nel complesso, lo Sparta ha segnato sei reti e ne ha subite tre in queste cinque partite.

Il Bournemouth è in splendida forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali senza subire neanche un gol. Nell'ultimo incontro ha battuto il Leeds United per 2-0 in Premier League. In precedenza aveva ottenuto un successo per 3-0 contro l'Aston Villa in EFL Cup e un altro 3-0 contro l'AC Milan in Europa League. In questo periodo il Bournemouth ha segnato complessivamente dieci reti senza subirne alcuna.

Sp. Praga-Bournemouth: formazioni

Sp. Praga-Bournemouth: stato di forma

Sp. Praga-Bournemouth: bilancio degli scontri diretti

Sp. Praga-Bournemouth: le classifiche